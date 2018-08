22-08-2018

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

LXI LEGISLATURA: POR LA PUERTA GRANDE

El trabajo emprendido por los 45 diputados a la 61 Legislatura de Guerrero, ha sido más que aceptable, por el gran número de leyes, reformas, enmiendas no solo a la Constitución estatal sino por el trabajo que hicieron para coadyuvar a la gobernabilidad en esta entidad. El Congreso Local es la “caja de resonancia” en la capital del estado.

Una de las últimas iniciativas de ley que el Congreso aprobó por mayoría fue la legalización de la amapola, para su siembra, cultivo y comercialización para fines medicinales. Le llaman: “Papaver somniferum o adormidera con fines científicos y medicinales”

La iniciativa fue del gobernador Héctor Astudillo Flores, durante una entrevista que le hizo un medio informativo nacional en conocida televisora de la Ciudad de México.

De allí derivó todo: Astudillo recibió el respaldo no solo de varios gobernadores sino del presidente Enrique Peña Nieto y de otros sectores de la llamada “oposición”. La iniciativa del gobernador guerrerense provocó amplio debate a nivel nacional e internacional.

La “Ley Amapola” fue aprobada por 38 votos a favor y 4 en contra; se desconoce quiénes son los diputados que se opusieron, durante la pasada sesión realizada el viernes 17 del actual, luego de intenso cabildeo que hizo el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Héctor Vicario Castrejón.

La referida Ley fue enviada al Congreso de la Unión para que ahora sean los diputados federales y senadores quienes emitan su dictamen. En Guerrero la mayoría de los cabildos municipales ya aprobaron la Ley Amapola.

Durante una de sus penúltimas sesiones de los 45 diputados, también se aprobó una reforma al Artículo 14 de la Constitución estatal, mediante la cual se reconocen los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanos, para que éstos tengan derecho a una mejor calidad de vida.

Naturalmente que hay diputados que se oponen a todo y a nada, como es el caso de la única legisladora de Morena, María de Jesús Cisneros. Hizo el berrinche de su vida porque la mayoría de los diputados aprobaron la cuenta pública del Poder Ejecutivo del pasado año.

Hubo otro diputado que se separó de la 61 Legislatura (Saúl Beltrán Orozco) por razones que no viene al caso mencionar.

El próximo 31 de agosto terminan las funciones de la LXI Legislatura y, sin temor a equivocarnos, la mayoría de los diputados saldrán por la puerta grande, por el aceptable trabajo que hicieron.

LA LXII LEGISLATURA QUE VIENE.

Por lo que hace a la nueva bancada del PRI en el Congreso, ayer los diputados del tricolor eligieron a quien será su Coordinador: Héctor Apreza Patrón, experimentado legislador, quien ya coordinó al Poder Legislativo y lo hizo de manera excelente.

La bancada del PRI en el Congreso estará integrada por reconocidos políticos como: Heriberto Huicochea Vázquez, Alicia Zamora Villalba, Jorge Salgado Parra, Servando Ayala, Verónica Muñoz Parra, entre otros.

La correlación de fuerzas de lo que será la próxima Legislatura será diferente, inédita, porque en apariencia Morena pudiera ser mayoría simple, no una mayoría mecánica o que arrase. Se impondrán los cabildeos, los acuerdos concertados.

Existe el escenario de que si el PRI, que tendrá alrededor de una docena de diputados; si a éstos, se le agregan (en las votaciones decisivas) legisladores del PRD, PVEM, PT, PAN y MC, podría superar a Morena. En política nada está escrito. Al tiempo.

Como punteros para coordinar a la bancada de Morena en el Congreso se habla de los siguientes aspirantes: Arturo Martínez Núñez, Marco Antonio Cabada Arias, Ricardo Castillo Peña, Mariana García Guillén y Ociel Pacheco Salas.

Quien se perfilaba como coordinador de la bancada de Morena era Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, a quien el Tribunal Estatal Electoral (TEE) le quitó la curul junto con otra dama de ese partido; también al PT le quitaron una curul.

Amílcar Ballesteros, su carácter rijoso y pendenciero no le ayudaría en nada para coordinar a casi 20 diputados de Morena. El autoritarismo, la arrogancia y la estúpida pedantería no ayudan en nada a los políticos.

La conducta porril de Pablo Amílcar, encuadraría bien como futuro comandante de la policía preventiva (antimotines) de la Ciudad de México, para disolver manifestaciones de protesta, los plantones y cuanto disturbio vaya ocurrir en contra de AMLO y la jefa de gobierno de aquella urbe, Claudia Sheinbaum…Punto. salomong11@yahoo.com.mx

Comments

comments