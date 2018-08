16-08-2018

Opinión

Por V. Manuel Tello Zapata.

TODO POR EL CAMINO DE LA LEY: HHV

En conferencia de prensa ofrecida en la sede del CDE del PRI, su dirigente estatal, Heriberto Huicochea Vázquez, hizo un nuevo llamado respetuoso a todos los actores políticos para que se conduzcan en apego a la legalidad, sin caer en una etapa de descalificaciones a las autoridades electorales; porque se puede caer en graves problemas de interpretación y sobre todo: de falta de confianza en las instituciones.

Lo anterior fue afirmado por Huicochea Vázquez en relación a los actos de violencia y vandalismo que está cometiendo un grupo de militantes de Morena, para exigir que el TEPC le devuelva el triunfo a su candidato a Presidente municipal de Tecoanapa, Henos Roque Ramírez. Señaló que así como los priístas saben reconocer sus derrotas electorales, también exigen que se reconozcan sus triunfos.

Heriberto manifestó que su partido exigirá que se le otorguen, una o dos de las plurinominales que el TEE le retiró a Morena en el Congreso local; pero lo harán por la vía de la legalidad, acudiendo a la tercera etapa que es el TRIFE. Hizo un llamado a la dirigencia nacional de Morena para que ponga cartas en el asunto y llame a la cordura a sus integrantes.

El dirigente estatal estuvo acompañado por la candidata ganadora a la Alcaldía de Tecoanapa, Carmen Ileana Castillo por el PRI y el Verde Ecologista, quien hizo un análisis de lo sucedido en la elección municipal y desmintió que se haya cometido un allanamiento a las bodegas donde estuvieron resguardados los paquetes electorales. Mostrando documentos, garantizó que todo el proceso de conteo de votos fue vigilado por la autoridad electoral.

La Candidata del PRI y Morena dijo que finalmente se le otorgó el triunfo por ocho votos de diferencia, pero en una democracia se gana o se pierde por un voto. Aseguró que el candidato de Morena y su gente le están mintiendo a la población de Tecoanapa, donde es mentira que cuenten con el apoyo popular; porque en el primer bloqueo a la autopista solo participaron 150 personas, y en el segundo no más de 300, incluyendo gente de Tierra Colorada.

Como dirigente estatal, Huicochea Vázquez está trabajando para apoyar de manera firme a sus candidatos que ganaron en el proceso electoral, como sucede en Tecoanapa. Sus declaraciones generan polémica, especialmente entre los militantes de Morena; pero como líder estatal de su partido, tiene que mantener el diálogo ciudadano y defender las posiciones de su partido.

ACLARANDO MENTIRAS DE AMLO.

En forma clara, el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, respondió a lo que se difundió el lunes anterior, en el sentido de que el Presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo a quiénes serán sus Delegados estatales, que el dinero federal debe llegar directo a las familias, y que los recursos no se vayan a la bolsa de los Gobernadores.

Astudillo Flores aseguró que su Gobierno nunca ha manejado el dinero federal, para eso están las delegaciones y cada una maneja sus fondos. Como ejemplo puso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que maneja sus propios fondos y le deja al gobierno estatal incluir una que otra obra, con lo que se dan por agradecidos con esa dependencia.

Aunque todavía no está bien claro cuáles serán las funciones de estos súper Delegados, Astudillo dijo que en su momento se conocerá a fondo cual es el propósito de esta medida. “La normalidad es que ellos manejen absolutamente todo, sus recursos y fondos; nosotros tenemos los nuestros y ellos tienen los suyos; lo que si es que siempre ha existido una buena coordinación”, concluyó.

Por otra parte, ante la actitud de soberbia y prepotencia con la que actúan y declaran algunos futuros súper Delegados, como lo hace Pablo Amílcar Sandoval en Guerrero, el que será próximo sub Secretario de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador: Alejandro Encinas, puso muy en claro que los Delegados estatales tienen que actuar con respeto hacia los Gobernadores y conducirse siempre con ética.

Ante las críticas contra estos, a los que desde ahora les llaman los futuros “vicegobernadores”, Encinas garantizó que de ninguna manera actuarán por encima de los Gobernadores. “Los Delegados tienen que actuar con mucha responsabilidad y con total respeto a la autonomía de los gobiernos estatales, que son libres y soberanos. Deben entender que son un vínculo entre la Presidencia de la República y los gobiernos locales, para agilizar los programas”, Expuso Alejandro Encinas. “Te lo digo a ti Pedro, para que lo oigas bien, Pablo”.

manueltello2002@yahoo.com

