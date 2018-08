15-08-2018

Opinión

Por V. Manuel Tello Zapata

EL CAMBIO DE PODER EN CHILPANCINGO

El Presidente municipal electo de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, junto con los Regidores que integrarán el nuevo Cabildo capitalino, asistieron ayer al palacio municipal para sostener una primera reunión con el alcalde en funciones, Marco Antonio Leyva Mena, con el objeto de iniciar los trabajos para la entrega recepción.

El encuentro fue cordial. Los saludos afectuosos entre Toño Gaspar y MAL hicieron ver que la transición entre ambos será transparente y bajo buenos augurios. Sin embargo, por ser la primera ocasión en que Toño visita el ayuntamiento, no conoce el desbarajuste que deja Leyva Mena y los grandes problemas que encontrará, producidos por la pésima administración que está por terminar, y que provocó directamente la derrota del PRI en Chilpancingo, donde siempre ha gobernado el partido tricolor y donde por primera vez en la historia, otro partido llega al poder.

Al ser entrevistado, Toño Gaspar dejó en claro una cosa importante: solamente rendirá cuentas al pueblo que lo eligió, y solo con el pueblo adquiere compromisos. Expuso que analizará en forma profunda, el estado en que le entregarán la administración municipal y si existen desviación de recursos u otras irregularidades, denunciará los hechos ante quien corresponda. Bien por Toño Gaspar.

ASTUDILLO; SU OBRA CARRETERA.

El Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, recorrió por segunda ocasión en menos de 15 días, los trabajos de construcción para el puente elevado a la altura del crucero a Chichihualco, que será de gran utilidad para evitar accidentes, mejorar la vialidad del turismo hacia nuestros puertos y atractivos turísticos de las costas, y darle una nueva imagen a la entrada Norte de Chilpancingo.

Sin embargo, este puente es uno más de las grandes obras que el Gobierno del Estado realiza actualmente en infraestructura carretera. En Arcelia, Tierra Caliente, se rehabilita el Bulevar Lázaro Cárdenas con una inversión de 11 millones de pesos y beneficiará a 30 mil habitantes.

Se construye la carretera Tlapa-Olinalá con una inversión de 15 millones de pesos. A esto se incluye el Libramiento de Tlapa, que acercará el paso a municipios y regiones, beneficiando a más de 386 mil personas.

En Acapulco se construye el distribuidor vial Diamante-Barra Vieja, que acortará distancias en el bello puerto, especialmente entre Playa Bonfil y la Zona Dorada. En la Costa Grande se invierten 150 millones de pesos para la construcción de carreteras, puentes, etc., que están mejorando en forma sustantiva la vialidad de esa importante región guerrerense.

Por otra parte, con la gestión que realiza la Presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, se avanza en los trabajos para la construcción, en Bahías de Papanoa, de una Playa Incluyente, donde las personas con discapacidades podrán disfrutar de las bellezas que ofrecen las playas de Guerrero, en un marco de seguridad y accesos seguros.

Sin duda, la administración de Héctor Astudillo ofrece muchos avances y progresos en áreas que requieren avances para beneficiar a la población. Es un Gobierno que trabaja y entrega resultados.

MORENISTAS; OTRO BLOQUEO.

Nuevamente, un grupo de militantes del partido MORENA originarios de Tecoanapa, han vuelto a bloquear ayer la Autopista del Sol, en el sitio conocido como Parador del Marqués, Chilpancingo. El motivo de esta manifestación es para exigir que le devuelvan el triunfo a su candidato por la Presidencia de ese municipio.

¿Habrá alguien inteligente entre los líderes de ese partido, que les explique a estos sujetos, que bloquear carreteras no es la forma legal para que les devuelvan el resultado positivo, si en verdad se lo merecen?

Molestar a personas que nada tienen que ver en el asunto, es una muestra de soberbia e impunidad por parte de este grupo, cuya actitud confirma lo que mucha gente piensa: que en Morena solo reconocen sus triunfos y no aceptan sus derrotas. Aunque las fuerzas antimotines se hicieron presentes en el bloqueo, evitaron accionar; porque los revoltosos, como estos de Tecoanapa, acostumbran victimizarse.

El camino correcto para buscar que les otorguen el triunfo, es acudir al Tribunal Federal Electoral, donde luego de estudiar el proceso, podrían darles la razón o definitivamente otorgarán el triunfo a la otra parte; pero no es a base de “sillazos” o “cubetazos”, como arreglarán este asunto. Usen la cabeza, morenistas de Tecoanapa

