15-08-2018

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

¿SÌNTOMAS DE DICTADURA?

Muchos de los militantes o simpatizantes del partido Morena, debieran mostrar mesura y guardar sus fierros; el triunfo del ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador, no es sinónimo de avasallamiento, sojuzgamiento y menos demeritar a las autoridades legalmente constituidas y vigentes. No pueden llevarse “carro completo”, por sus puras pistolas.

Es incorrecto lo que hacen ciertos dirigentes del partido Morena que se sienten iluminados: Siembran odios y rencores para atacar a las instituciones, para arrebatar lo que nunca se han ganado democráticamente. Se equivocan aquellos lidercitos que ya andan fomentando el fascismo al estilo hitleriano.

Ayer, un puñado de pobladores del municipio de Tecoanapa, apoyados por radicales y agitadores de otros lugares bloquearon la Autopista del Sol en el tramo de Chilpancingo, a la altura del Parador del Marqués, para exigir que le den el triunfo al ex candidato –perdedor- de Morena Henos Roque Ramírez.

Agredieron al turismo, dañaron la economía y provocaron enorme caos vial. No se vale. Y esto fue aplaudido y festinado por el dirigente de Morena en la entidad, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien maneja doble discurso: tira la piedra y esconde la mano, como vil cobarde. Él arengó a los miembros de Morena de Tecoanapa, trascendió.

Resulta fácil encender fuegos; lo difícil es apagarlos. El presidente electo AMLO debiera rectificar en su posición, y no despertar al Guerrero bronco.

Quien será su representante en esta entidad, Pablo Amílcar, es un tipo proclive al golpeteo, vandalismo y la agresión. Y lo más grave: El fascismo. Esto es altamente peligroso.

Nadie en su sano juicio pensaría que AMLO vaya convertir a los 32 delegados federales en el país, en “modernos hitlercitos”, para desestabilizar a los gobiernos de las entidades, del color y filiación que sea.

De ser así, nos estaríamos acercando a un escenario de autoritarismo y al escalón de una dictadura estilo venezolano, de un sátrapa Nicolás Maduro, quien con ayuda de fascistas militares y policías sanguinarios y represivos se aferra al poder; va por un periodo de más de… ¡veinte años!

Tiene razón el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Ramón Ramos Piedra: El partido Morena ataca, desacredita y socava a la autoridad. Parece campaña de odios fomentado por líderes de Morena.

Morena no respeta como árbitro de la pasada contienda electoral al TEE; a fuerzas quiere que le den un triunfo que no ganaron en las urnas.

Como vieron que AMLO arrasó en las pasadas votaciones, los partidarios de Morena de Tecoanapa, ahora pretenden arrebatar esa alcaldía a como dé lugar… ¿Es esto, síntoma de una dictadura?

FALLECE, DR. PABLO ZAPIÈN CORTÈS.

Originario de Coahuayutla, municipio enclavado en la costa grande de Guerrero, el médico Pablo Zapièn Cortés, partió al viaje sin retorno. Falleció Ayer, víctima de enfermedad.

Se desempeñó durante unas tres décadas como servidor público en la Secretaría de Salud donde fungió como Subsecretario, pero también lo hizo como Secretario de Asuntos Indígenas en el gobierno estatal.

Por su gran altruismo y solidaridad para con los pobladores de la baja y alta montaña de Guerrero, el Doctor Zapièn Cortés se ganó no sólo la amistad sino el respeto y afecto de miles de ciudadanos.

Cada vez que el médico Zapièn Cortés cumplía años centenares de ciudadanos de comunidades de la baja montaña se trasladaban a Chilapa para felicitarlo y manifestarle sus parabienes en su domicilio de la calle 5 Norte número 108 donde ayer por la noche fue velado.

Esta mañana -9 horas- habrá misa de cuerpo presente en la Catedral de Chilapa y después de esa ceremonia su cuerpo será trasladado al panteón civil de esa población donde será inhumado.

Ayer por la mañana en el Auditorio del DIF Guerrero se le rindió homenaje luctuoso al Doctor Pablo Zapièn Cortés; el acto fue encabezado por la señora Mercedes Calvo de Astudillo y donde estuvieron presentes personal de esa dependencia y trabajadores de la Secretaría de Salud para expresar sus condolencias a la familia del ameritado médico.

Descanse en paz nuestro entrañable amigo el médico pablo Zapièn Cortés… Punto. salomong11@yahoo.com.mx

