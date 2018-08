14-08-2018

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

PERTINENTE ACLARACIÓN

De manera firme y contundente, el Club Rotario de Acapulco, rechazó mediante un comunicado, que el Gobernador Héctor Astudillo Flores se haya expresado en términos ofensivos o difamatorios en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, como señalaron algunas fuentes en algunos medios informativos.

Astudillo Flores asistió como invitado de honor, al cambio de mesa directiva en dicho Club, cuyos miembros señalaron que el Gobernador hizo una reflexión seria y profunda para que, desde la familia y las organizaciones sociales “como la nuestra”, se unan esfuerzos para reforzar los valores de los jóvenes, para que no caigan en manos de la delincuencia organizada, con las desafortunadas consecuencias que esto puede traer.

“A quienes ahí estábamos nos consta que el Gobernador en ningún momento se refirió a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que se encuentran desaparecidos y que a todos nos siguen doliendo. Consideramos que sus reflexiones han sido sacadas de contexto. Reiteramos que nuestra vocación es de servicio, teniendo como aliado al Gobernador del Estado”, señalaron.

En su conjunto, los miembros del Club Rotario acapulqueños, aseguraron que el evento por la toma de posesión de su nuevo comité, fue privado y sin medios de comunicación. Les consta que Astudillo Flores nunca señaló, nunca criminalizó y nunca ofendió a nadie. “No permitiremos que se utilice de manera falsa nuestra reunión, haciendo creer que ahí se vertieron comentarios que nunca se realizaron. Éramos más de cincuenta los presentes, que podemos atestiguar que lo dicho por el Gobernador fue sensato, responsable y correcto”, concluye el comunicado del Club Rotario Acapulco.

SENSIBLE FALLECIMIENTO.

Desde este espacio enviamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares del Doctor Pablo Zapién Cortés, por el sensible fallecimiento de este gran personaje, que como servidor público, como político y como amigo de todos, deja un gran legado en Chilpancingo y Chilapa, las dos ciudades donde radicó durante muchos años.

Nacido en Coahuayutla Guerrero, el Doctor Pablo Zapién Cortés, desarrolló su carrera profesional como Médico en Chilpancingo, donde ocupó diversos cargos, como Director del DIF Guerrero, Secretario de Asuntos Indígenas, Sub Secretario y Secretario de Salud, etc. Siempre se distinguió por hacer un trabajo firme, bien estructurado y de beneficio para nuestra sociedad.

Su cuerpo será velado en Chilapa, donde estableció su domicilio en los últimos años. Deseamos a su señora Esposa y a sus hijos, grandes amigos nuestros, que encuentren pronto confortamiento en tan sensible pérdida. Descanse en paz este gran hombre, extraordinario amigo de todos: el Doctor Pablo Zapién Cortés.

ACAPULCO; GRAN ESPECTÁCULO.

Más de 350 mil turistas atiborraron el pasado fin de semana las playas céntricas de Acapulco, para contemplar a sus anchas el gran espectáculo aéreo conocido como el “Air show”, donde extraordinarios pilotos extranjeros, con sus avionetas equipadas en especial para tal fin, dieron una magnífica muestra de sus destrezas.

El espectáculo aéreo regresó después de cuatro años que estuvo suspendido. Aunque en esta ocasión no participó la fuerza aérea y sus aviones jet como sucedió en el 2005, que ha sido calificado como el mejor de todos los tiempos, el Air Show del presente año fue de gran calidad y sin duda alguna, sirve de gran promoción turística para nuestro puerto de Acapulco.

El Air Show es uno más de los grandes esfuerzos que realiza el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, para que Acapulco y nuestros destinos turísticos sigan escalando peldaños para consolidarse a nivel internacional y se mantengan como escenarios que atraigan recursos y generen empleos para nuestro pueblo de Guerrero.

ALCALDES NO PREVISORES.

Aunque no tiene un fondo económico etiquetado para tal fin, el Gobierno del Estado podría ayudar a los ayuntamientos para que paguen sus deudas finales, como el pago de salario a sus trabajadores, aguinaldos, prima vacacional y demás prestaciones. Lo anterior fue afirmado por el Secretario de Administración y Finanzas, Tulio Pérez Calvo.

El funcionario lamentó que cada fin de año los ayuntamientos tengan que solicitar un adelanto de sus participaciones federales y no hacen sus previsiones económicas para tal fin. En otro orden, Tulio informó que el Gobierno del Estado tiene previstos los recursos para enfrentar las contingencias ambientales por la presente temporada de lluvias y la limpieza de las barrancas, así como estabilizar taludes.

NO SABEN PERDER.

A pesar de que gracias al Mesías Andrés Manuel López Obrador, el partido MORENA obtuvo un triunfo electoral histórico, resulta lamentable que por ambición excesiva, muchos de sus miembros se niegan a reconocer sus derrotas. Por contraposición, una de las principales virtudes del PRI es que sabe reconocer cuando no le favorecen los resultados en las urnas y no la hacen de tos. Es por eso que dejan una buena impresión, que les permite volver al poder.

Es el caso de Tecoanapa, donde el recuento de los votos favorece a la candidata del Partido Verde y el IEPC ya le otorgó el triunfo dejando fuera al candidato de MORENA. Totalmente enc…nojados, los miembros de este partido provocan bloqueos carreteros y amenazan con otras acciones de violencia, hasta que les otorguen el triunfo.

En lo correspondiente a las elecciones para diputado local, el Tribunal Estatal Electoral le quitó dos curules plurinominales a Morena, porque estaba sobrerrepresentado. De inmediato, Pablo Amílcar Sandoval y sus colegas más cercanos, denunciaron sin pruebas, que fue el Gobernador Héctor Astudillo Flores quien ordenó dicha disposición.

Si esto fuera cierto, por lo menos una de las pluris se le hubiese otorgado al PRI. Pero el coraje de Amílcar porque se quedó sin su diputación, lo hace respirar por la herida. Veremos que dice al respecto el TRIFE cuando se queje Morena ante esta instancia.

manueltello2002@yahoo.com

Comments

comments