14-08-2018

EN MI OPINIÓN

LA LEGALIZACION DE LA AMAPOLA EN GUERRERO

José Avilés Cuevas

Que pasa mis queridos amigos, lectores y críticos, andamos por acá por nuestro pueblito, disfrutando de un sol brillante, de unas noches lluviosas, de una taza de café de Córdova, Veracruz y dándole al teclado de este aparato del demonio.

No he visitado a mis amigos de La Cortina de Hierro, debe estarme esperando el Dominó.

Vi al Bule jugando dominó solo.

Bueno a lo nuestro; el miércoles 8 de agosto, estaba leyendo el Diario Estatal El Sur y en su pagina 2 Sección de Política leí dos columnas que me llamaron la atención poderosamente.

Una esta signada por la periodista Rosalba Ramírez García y se refiere a la negociación del PRI con el PRD sobre la aprobación de la Cuenta Publica del 2017 a cambio de autorizar la legalización de la amapola con fines medicinales, y la norma 046 de Salud, referente al aborto de las mujeres cuando el embarazo sea producto de una violación.

Resulta que el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, diputado por el partido Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa ya en dos ocasiones, marzo y diciembre del 2016.

Dice que el Congreso del Estado aprobaría enviar al Congreso de la Unión, sustentada en el Articulo 71, Fracción III de la Constitución General de la Republica.

Efectivamente el mencionado Artículo dice:

El Derecho de iniciar leyes o Decretos compete a:

Y en la fracción III menciona a los Congresos de los Estados.

En lo personal se cobija mejor con el Articulo 72 de la misma Constitución que reza:

Todo proyecto de Ley o Decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y aprobaciones.

Los conceptos del Diputado local Mejía Berdeja son el sentido de que los sembradores de amapola no sean sujetos penales y que sea una actividad legal.

Afirmó que; la propuesta coincide con lo que plantea el Presidente de la Republica electo, y que hay condiciones propicias para que se apruebe.

El Pex es que para que la pasen en el Congreso Local, primero tienen que firmar la cuenta publica 2017.

Jajajajajajaja.

Listo Le Vicaree.

Me hizo recordar algo.

Cuando era Gobernador Zeferino Torreblanca, esta tenia en el Congreso del Estado un Operador Político, Donoso se apellida, este operó la firma tanto de la cuenta publica como del presupuesto de Egresos, inicialmente se habló de $300 mil pesos por la firma de la Cuenta Pública, pero el operador político quiso meter el presupuesto por lo que los legisladores se negaron de momento a firmar.

Subieron el bono a $500, mil por las dos firmas y se hizo.

Los únicos priistas que no asistieron a esa reunión clandestina en Acapulco fueron Abraham Ponce G. y Bertín Cabañas.

A Bertín lo habían amenazado Vicario y el ahora Gobernador de la Paz y el Orden con no dejarlo llegar a dirigir la C.N.C. del Estado si firmaba.

Bueno; la otra columna del Sur dice:

Reitera Astudillo que está a favor de que el Congreso apruebe legalizar cultivo de amapola.

Dijo que; La autorización seria exclusivamente con fines medicinales.

El Gobernador de la paz y el orden, ha insistido en esto desde hace dos años, y ahora que AMLO alzó la voz al respecto Astudillo lo retomó con mayor firmeza.

Lo veo un poco demasiado difícil, si para la autorización de la Marihuana que es una droga más débil han surgido tantos problemas, para la amapola y sus derivados lo veo casi imposible.

Lo del aborto no creo sea muy difícil.

Claro al Gobernador lo que le importa mas es la cuenta pública, lo demás son cortinas de humo.

Si no lo hacen con esta negociación, lo harán como les comenté que hizo Zeferino.

Total, como decía Álvaro Obregón:

Quien aguanta un cañonazo de $50,000.00 (cincuenta mil pesos)

En esta época, lógicamente serán más ceros.

Bueno esta es tan solo Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

