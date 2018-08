09-08-2018

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

LEGALIZACIÒN DE LA AMAPOLA

No asombraría a la población de México, que Guerrero se convierta en la primera entidad donde la amapola –su cultivo, procesamiento y comercialización-, sea legalizada con fines medicinales, como se hace en por lo menos media docena de países, principalmente de Asia.

Los diputados locales al Congreso de Guerrero y que pertenecen a la 61 Legislatura analizan con sumo cuidado la iniciativa presentada desde tiempo atrás por el gobernador Héctor Astudillo Flores, cuya propuesta -del mandatario- desató verdadera polémica pero fue aceptada por un gran segmento de la ciudadanía estatal y nacional.

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Héctor Vicario Castrejón anunció que se prepara el dictamen para legalizar el cultivo de amapola, para lo cual se aprobará un periodo extraordinario con ese fin.

“Ya estamos preparando el dictamen a efecto de que podamos aprobarlo y enviarlo a la cámara federal”, confirmó el legislador. También el diputado por el MC, Ricardo Mejía Berdeja ha sido uno de los impulsores en aprobarse la legalización de la amapola con fines medicinales, en distintas ocasiones en tribuna.

Miles de familias tienen como sustento el cultivo de la amapola en Guerrero; la intención del ejecutivo estatal Héctor Astudillo Flores-, es que la comercialización sea con fines terapéuticos y también para disminuir la espiral de la violencia criminal que se deriva del tráfico ilegal.

El principal mercado de la goma de amapola son: Estados Unidos, Europa y otros países, lo cual provoca una verdadera guerra entre cárteles del narcotráfico de acuerdo con expertos en la materia.

El cultivo de la amapola se desarrolla en países como Afganistán; México se encuentra en tercer lugar como productor de esa planta. El negocio es multimillonario y de alto riesgo para quienes se dedican a tal actividad, aún ilícita.

Guerrero tiene potencial para producir amapola para su exportación a la industria farmacéutica; miles de campesinos podrían verse beneficiados de acuerdo con la intención de la iniciativa de ley que se encuentra en el Congreso Local, cuyo dictamen será aprobado en breve.

FISCALÌA: EXISTEN RESULTADOS.

En todos los sectores, no sólo de Acapulco sino a nivel estatal y nacional, hubo reconocimiento a la Fiscalía General del Estado, luego que agentes antisecuestros lograron la liberación y detención de tres sujetos que habían plagiado a una señora hace 72 horas cuando atendía su negocio en Barra Vieja. La fémina fue liberada sana y salva.

El trabajo emprendido desde hace un semestre por el Fiscal General de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, tiene resultados positivos, no sólo por el rescate de la señora originaria de Acapulco, cuyo nombre se omite por razones obvias, sino porque los agentes policiacos detuvieron a tres sujetos: Esteban “N”, Ricardo “N” y Job David “N”, quienes ya están en prisión.

El titular de la FGE De los Santos Barrila, al rendir un informe sobre el primer semestre de actividades reveló que se logró un 44% en aprehensiones de “presuntos delincuentes” por agentes de la PIM; además el delito de secuestro bajó un 36%; se rescataron a personas plagiadas y se desintegraron bandas de secuestradores; también se lograron sentencias que van de 20 a los 50 años de prisión.

De última hora la FEG, informó sobre el rescate de otra mujer en el interior de un restaurante de Ciudad Renacimiento; fue rescatada sana y salva por agentes de la PIM, tras un operativo desplegado en Acapulco.

Sin embargo, hay quienes no conciben que el joven Fiscal participe como directivo honorario -sin percibir ningún sueldo- del grupo de Rotarios en Acapulco, los días feriados, lo cual no afecta su función al frente de la FGE donde da resultados para la ciudadanía.

La actividad del Fiscal junto con los Rotarios de Acapulco, es respaldar a grupos vulnerables y gente que realmente necesita de apoyos.

ELBA ESTHER GORDILLO… ¡LIBRE!

No vimos ninguna manifestación radical de la mafiosa CNTE y su engendro Ceteg, en contra de la libertad de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, quien ayer salió de una prisión. ¿Dónde quedaron aquellas voces de maestros “democráticos” que en el pasado la llamaban “asesina”?

En política no hay coincidencias: Gordillo fue puesta en libertad mientras AMLO recibía su constancia como Presidente electo de México, de manos de los millonarios magistrados del TEPJF.

Con hambre y sed de venganza salió de la cárcel Gordillo, quien fue sentenciada por delitos de “delincuencia organizada y lavado de dinero”, por monto de mil 978 millones de pesos.

Gordillo, ya está planeando vengarse del presidente Enrique Peña, a quien “se las cobrará”; Elba Esther, podría operar la destitución del actual líder charro del SNTE, Juan Díaz de la Torre; o bien formar un nuevo Sindicato Nacional Magisterial con el respaldo del Presidente AMLO.

En Guerrero, la Sección 14 del SNTE que encabeza el gris y pésimo “líder”, Javier San Martín Jaramillo, destinó millones de pesos (cuotas de maestros) para financiar la pasada campaña del ex candidato del Panal a la alcaldía de Acapulco, Rubén Figueroa Smutny, con desastrosos resultados pues el júnior hizo el ridículo: quedó en último lugar de la contienda… Punto.

salomong11@yahoo.com.mx

