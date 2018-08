09-08-2018

En mi opinión

LA REFORMA EDUCATIVA EN MÉXICO

José Avilés Cuevas

Que tal mis estimados y finos amigos y lectores, estamos iniciando la primera semana de agosto, ya iniciamos esta semana el inicio del periodo escolar 2018-2019.

Resulta que hablar del problema de la Reforma Educativa es como decía mi madre; meterse en camisa de once varas.

El Gobierno dice una cosa (la SEP) los rijosos de la Coordinadora dicen lo contrario y ahí se la llevan

Bueno les he platicado que cuando fui joven, me sentía más Marxista que Marx, leía yo a Eduardo del Río, mejor conocido como Rius.

Bien; recordé que él escribió un libro sobre la Reforma Educativa de México, así que me eché un clavado a mi librero hasta que lo encontré.

Se llama El Fracaso de la Educación en México, fue editado en 1987, posiblemente ustedes dirán que ya es un libro viejo y posiblemente tengan razón, pero yo digo que no ha perdido vigencia, que es lo equivalente a que nuestra Educación sigue tan mal como hace treinta años y posiblemente en algunos casos hasta peor.

Leí; que, en México durante la Colonia, a la ciudadanía solo les enseñaban a leer los libros de los curas, pero veamos que paso después de la Revolución Mexicana.

Lo más importante fue que los liberales al promulgar la Constitución dentro de los primeros Artículos Constitucionales instituyeron el Art. Tercero, que hasta la fecha sigue vigente, aunque modificado, porque al principio decía; hay plena libertad de enseñanza, pero esta será laica en los establecimientos oficiales. Ninguna corporación religiosa podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria ni en ningún colegio.

Solo podrán establecerse las primarias particulares bajo la vigilancia del Estado.

La Escuela quedaba decretada como, pública, laica, gratuita y obligatoria.

Durante el régimen del Presidente Plutarco E. Calles en 1921 se creo la SEP quedando como Secretario un filósofo é intelectual de Izquierda JOSE VASCONCELOS.

Vasconcelos revoluciono la Educación en México, creo centros alfabetizadores con las ideas de los Socialistas Makarenko, Lunacharski y Liebknetch, establecio la primera Esc. Normal en Xalapa teniendo como Director a Enrique Rebsamen.

Después durante el Gobierno del General Cárdenas el Secretario de la SEP fue Narciso Bassols, siguió con la enseñanza con el método de la Izquierda, el clero quiso intervenir y Don Lázaro le dijo al clero mexicano:

No permitiré que el clero intervenga en forma alguna en la educación, ni copularla, la cual es facultad exclusiva del Estado.

La Revolución no puede tolerar que el clero siga aprovechando a la niñez y a la juventud mexicana como instrumento para la división de la familia.

Decía mi madre; les puso las peras a catorce.

Sin embargo, esta educación no cuajo, se quedo en decreto casi Marxista y medio demagógico, solo que tenemos que agradecer al General Lazaro Cárdenas la fundación del INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.

El siguiente Presidente de México, fue Manuel Ávila Camacho, lo primero que hizo fue declararse creyente, y olvidarse de todo lo que había iniciado Cárdenas, permitió la intromisión en la Educación de los particulares (el clero) reformo el Articulo tercero para garantizar la libertad de creencias, por eso los curas en las Zonas Rurales tratan de seguir haciendo lo que se les da la gana.

Recuerdo que por allá en 1955-1958 estudiaba yo la primaria en la Esc. José de la Borda y las Seños. Cruz, Mary y Chuy nos obligaban a confesarnos el primer viernes de cada mes, eran cómplices del sacerdote J. de la Merced Corral y Mendoza, mejor conocido como el Padre Corrales.

Después hablaremos del SNTE, La Coordinadora, la CTM y los Presidentes de la Republica de fines del Siglo XX e inicios del XXI.

Les recuerdo que esta es tan solo Mi Opinión, no es la razón.

Por hoy es todo

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments