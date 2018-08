09-08-2018

Por V. Manuel Tello Zapata

PATADA EN EL TRASERO AL AUMENTO

Finalmente y con la intervención decisiva del Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, se echó para atrás el aumento al precio del transporte urbano de Chilpancingo, que mantiene su tarifa en seis pesos. En su mensaje público, el mandatario estatal señaló que se busca con esto, no afectar a las familias que deben adquirir uniformes, equipamiento escolar y otros gastos para el inicio de clases.

A pesar del enojo que mostró desde un principio Astudillo Flores con este aumento que fue autorizado con ciertas irregularidades, antes de actuar motu proprio, el Gobernador optó por llamar a los miembros del Consejo del Autotransporte del Estado de Guerrero, para dialogar acerca de tal medida, y en conjunto se aceptó echar abajo el citado aumento tarifario.

Los líderes del autotransporte público manifestaron la necesidad de aprobar el incremento a la tarifa, por los aumentos a la gasolina y refacciones. Sin embargo, el acuerdo está hecho y por lo menos en todo el presente año se mantendrá la tarifa de 6 pesos. Ya en enero del 2019 habrá un estudio socioeconómico que fundamente aprobar o rechazar un aumento.

Sin embargo, los líderes del Autotransporte público deben reconocer que ofrecen un servicio pésimo a la ciudadanía. Que es necesario ofrecer cursos de capacitación a sus choferes, para que ofrezcan mejor servicio y más atenciones al público usuario. Porque en los tiempos actuales, quienes conducen las urbans son en su mayoría tipejos vulgares, sin educación, que no respetan las leyes de tránsito, que conducen con su celular al oído, entre otras malas actitudes.

EL PRESIDENTE ELECTO.

Aunque muchos seguidores de Andrés Manuel López Obrador, por ignorancia o mala fe, exigían la renuncia de los consejeros del INE y que le entregaran a la voz de ya, el oficio de Presidente electo al PEJE, se respetaron los tiempos legales que permitían al Instituto otorgar el documento hasta mediados de septiembre. Pero una vez que se desahogaron las inconformidades presentadas ante el TRIFE, se concluyó que ya no había obstáculos y se procedió a la entrega.

Andrés Manuel es desde el miércoles, nuevo Presidente electo con todas las de la ley. El documento respectivo se le entregó en un acto solemne del Tribunal Federal Electoral y con gran solemnidad, su Presidenta expuso un discurso institucional, donde se manifestó el respeto al pueblo y a quien será el próximo Presidente de la República a partir del primero de diciembre.

SUSPEG; ACTIVIDADES SINDICALES.

Con gran éxito, el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) que dirige el Maestro David Martínez Mastache, llevó a cabo su primera sesión extraordinaria del Congreso General Permanente, donde se eligió a la nueva mesa directiva que preside María del Socorro Soto Almazán.

Encabezados por el Secretario General Martínez Mastache, los miembros de la Mesa Directiva junto con los Delegados de las secciones sindicales, aprobaron diversas reformas a sus estatutos jurídicos que rigen a ese importante sindicato. Las reformas son oportunas y congruentes; porque los estatutos no se habían modificado desde hace 12 años. Con este cambio, se logrará mejorar la vida interna del sindicato, ofreciendo un mejor servicio a sus miembros.

Por otra parte, David Martínez Mastache se reunió en sus oficinas del SUSPEG con el jefe de Departamento de Educación Primaria estatal , Alejandro Flores Alarcón, para dialogar sobre asuntos relacionados con el nivel educativo, en el marco del ciclo escolar 2018-2019, que iniciará el lunes 20 de agosto. El dirigente sindical también entregó uniformes deportivos al capitán del equipo de Basketbol del Comité Central Ejecutivo, Yitzahak Castro Maciel, como apoyo para promocionar el espíritu deportivo.

LA COINCIDENCIA HISTÓRICA.

Grandes expectativas surgieron ayer entre la opinión pública, al darse a conocer que la ex dirigente del magisterio, Elba Esther Gordillo Morales, había sido exonerada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quedaba libre de todo delito. Las opiniones se diversificaron, unos diciendo que fue Peña Nieto quien la encarceló y liberó; otros que fue el Perdón de Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció anteriormente la gran amistad que lo liga con la liberada.

El Presidente actual Enrique Peña Nieto, no movió un dedo para esta liberación; es por eso que la Procuraduría General de la República inmediatamente anunció su rechazo a tal determinación de los jueces y magistrados. Elba Esther fue acusada en 2013 de lavado de dinero y delincuencia organizada por casi dos mil millones de pesos, cuando era Secretaria General del SNTE. La PGR interpondrá recursos en contra de dicha decisión.

¿Será la política de perdón de AMLO la que provocó que la corte liberara a Elba Esther? No se puede confirmar tal versión. Sin embargo, la ex Magistrada y próxima Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con una cara de cierta alegría calificó el asunto como una coincidencia histórica que el mismo día, Andrés Manuel recibiera su acta de Presidente electo, y se liberara a Elba Esther.

¿Cómo llegó esta mujer a ser la dirigente principal del SNTE? En 1989, siendo Presidente Carlos Salinas de Gortari; Secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios y Secretario de Educación Pública, Manuel Bartlett Díaz, se decidió por parte de esta cúpula, destituir al poderoso dirigente del magisterio Carlos Jongitud Barrios, y eligieron para sustituirlo a quien había sido tres veces Diputada federal por el PRI y Senadora: Elba Esther Gordillo Morales, quien tomó posesión del SNTE EL 24 de abril de 1989.

Las relaciones cercanas de Andrés Manuel con los virreyes del grupo salinista, como Manuel Barlett y Olga Sánchez Cordero entre otros, hacen suponer que por órdenes expresas, fue esta última quien negoció con el Poder Judicial la liberación de Elba Esther, gran amiga del Presidente electo. ¿Bajo qué condiciones?

