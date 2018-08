07-08-2018

El voyerista

Por Alfredo Guzmán

¿La virtud de la política?

¿Siempre me pregunto para qué carajos sirve la política?

Hay quien identifica a la política, como un elemento ligado a la corrupción. He escuchado por ahí, que la política, corrompe todo.

Si se quiere identificar el elemento nodal de la política: es evitar el conflicto y alcanzar acuerdos.

¿Y qué genera conflicto? Históricamente la lucha por riqueza, por posición social y por el poder.

Hay quien asegura que si estalla la guerra, es porque falló la política. El conflicto, tiene forma de resolverse por medio del diálogo, del acuerdo

En toda sociedad, hay diversos puntos de vista. Eso genera condiciones para el conflicto.

Lo ideal, es resolverlo por la vía pacífica.

Luego entonces, la política tiene la tarea de regular el conflicto, mediar en el desacuerdo que genere la polémica, la incertidumbre y el debate.

En México, las controversias electorales, se resuelven con el voto. Es la forma más inteligente de quitar a uno y poner a otro.

En la visión del Materialismo Histórico, la rueca de la historia, se mueve con la contradicción, con el conflicto, con la crisis.

Y en el escenario guerrerense, quien logre establecer inteligentemente qué sigue, qué hacer y cómo lograr que los ciudadanos observen e identifiquen quién de los nuevos o de los conocidos políticos, está haciendo mejor las cosas, por ahí caminará.

Y en sentido contrario, quien ante las nuevas circunstancias, nuevos escenarios y condiciones diferentes, no alcance a interpretar que la gente está cansada, hastiada, fastidiada de que en vez de establecer mejores condiciones de entendimiento, que promuevan desarrollo, se perderá.

Hay quien supuso que el resultado electoral, debió llevar al cadalso a muchos políticos.

Hoy, hay quien anda buscando venganzas, cortar cabezas y sus motivos tendrá. Pero no tiene futuro.

La gente quiere cambios, pero no saltos al vacío. Quiere nuevas formas de hacer política, y que quien la realice, no se enriquezca a costa de los programas. No quiere engaños, no quiere impunidad.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, ha leído bien el resultado electoral. El discurso contiene indicativos de que así es.

Andrés Manuel López Obrador, sabe que si quiere cambiar las cosas, debe tener el apoyo de muchos actores, que en su momento, lo vieron mal, lo vieron con desconfianza, hasta con rencor.

De ahí su actitud conciliadora. La campaña ya terminó y los resultados ahí están. Sabe que si se pelea, tardará mucho más en aplicar fórmulas, donde las cosas caminen mejor. Aceitar la maquinaria del progreso, exige esfuerzo, trabajo, sudor y hasta lágrimas.

Pero hay otros, que no lo entienden y llegan pateando la puerta, gritan, amagan que van a desbaratar escenarios, y hasta amenazan a los de su propio partido con castigarlos, mostrando una falta total de oficio político.

Los asuntos públicos, requieren ser resueltos con las herramientas de la inteligencia y de la política. Al tiempo.

