07-08-2018

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

SORPRESIVO AUMENTO CAUSÓ GRAN MOLESTIA

Gran molestia provocó el alza al precio del pasaje urbano en Chilpancingo. A pesar de que desde hace dos años que se cobran seis pesos y se antoja una cuota suficiente, ahora subió a siete pesos. Los transportistas justifican el alza, bajo el argumento de que están perdiendo dinero por el aumento al precio de los combustibles y refacciones.

Sin embargo, la ciudadanía exige que no se apruebe dicho aumento y han encontrado eco en el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, quien aseguró que en ningún momento autorizó dicho aumento. Pidió la renuncia del encargado de la Dirección del transporte, Jesús Zamora Cervantes, y aseguró que tratará de revertir dicho aumento porque no fue avalado por la Comisión técnica de Transporte.

No es difícil que este asunto se resuelva a favor de la ciudadanía, aunque los amos del transporte eleven sus protestas. No existe compromiso técnico del Gobierno del Estado para aprobar este aumento. Si es cierto que el Director de Transporte les pidió 500 pesos por unidad para autorizar el alza, deberá aplicarse la ley en contra de este funcionario corrupto.

LOS TRASNOCHADOS DE IZQUIERDA; DIGNA RESPUESTA.

Digna respuesta le dieron el ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero y el senador electo de Morena, Félix Salgado Macedonio, al General de División Pablo Amílcar Sandoval, quien pretende establecer una disciplina militar en MORENA de Guerrero, para que sus diputados, senadores y alcaldes cumplan sus órdenes al pie de la letra, como si fueran gente que carece de criterio propio.

En relación a que dos alcaldes electos se reunieron con Aguirre Rivero, y que Félix Salgado sostuvo un encuentro con el Gobernador Héctor Astudillo Flores, Pablo Amílcar dijo que no hay nadie autorizado por las instancias nacionales, para entrevistarse con el Gobernador ni con Aguirre Rivero.

Otro que también se unió a Pablo en su animadversión contra líderes de otros partidos, fue el Presidente del Consejo estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo. A ambos les contestó Félix Salgado Macedonio, que no tiene por qué avisar ni pedirle permiso a nadie, para reunirse con quien él considere; porque lo hace por convicción, para tender puentes a la reconciliación, tal y como lo está haciendo el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Ángel Aguirre por su parte, calificó a Pablo Amílcar Sandoval, quien desconoció el encuentro de dos alcaldes electos con Aguirre, porque dijo que no tienen nada ni quieren tener nada que ver con AAR, lo calificó como un “trasnochado de izquierda” al igual que muchos radicales de MORENA, que con esas actitudes no ayudan en nada a Andrés Manuel López obrador.

El ex gobernante citó unas declaraciones del diputado federal electo de MORENA, Pablo Gómez, quien dijo: “No vamos a llegar al Congreso con odios ni malas mañas, ni discriminaciones, ni actitudes despectivas, arrogantes. Eso no va, no son los tiempos”. En ese sentido, Aguirre dijo: “¿Lo entenderán los trasnochados de la izquierda en nuestro Estado? Añadió: Te lo digo Juan, para que lo escuche Pedro”.

NUESTRO HÉROE EPÓNIMO.

El Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, encabezó en palacio de gobierno un emotivo pero muy oficial acto de homenaje a la bandera, que se realiza el primer lunes de cada mes. Al evento acudieron un buen número de Diputados locales salientes, a quienes al hacer uso de la palabra, Astudillo les reconoció por el excelente trabajo que realizaron durante su período constitucional, que está por concluir a fines del presente mes.

El mandatario estatal destacó que Agosto es un mes de gran importancia histórica por el natalicio del General Don Vicente Guerrero Saldaña, el consumador de la Independencia y máximo ejemplo de compromiso con México y Guerrero. “Expresamos nuestro más amplio reconocimiento a quien cubrió de gloria al país con su lucha incesante, digna, y la gran determinación para lograr la Independencia de México”, dijo.

O SALEN BIEN, O A LA CÁRCEL.

A medida que se acerca la fecha para el cambio de autoridades municipales, el Auditor General del Estado Alfonso Damián Peralta y el Secretario de la Contraloría, Eduardo Loria Casanova, señalaron por separado que todos los alcaldes salientes tienen que dejar el recurso presupuestal necesario, para el pago de aguinaldos; si no lo hacen así, enfrentarán los procesos penales correspondientes.

Por otra parte, concluyó con resultados satisfactorios durante la semana anterior, la jornada de capacitación denominada “Entrega Recepción de las Administraciones municipales 2015-2018, entrantes y salientes”, que organizó la Auditoría General del Estado para los regiones Acapulco, Costa Grande, Costa Chica y Norte.

Al encuentro asistieron los alcaldes electos quienes hicieron un reconocimiento a la AGE y a su titular, Alfonso Damián, por este curso de capacitación, que les permitirá asumir con mayor conocimiento, la recepción de los ayuntamientos respectivos. La jornada fue clausurada por el Auditor General Alfonso Damián Peralta y el Diputado Héctor Vicario Castrejón, Presidente de la Comisión de Coordinación Política del poder legislativo local.

