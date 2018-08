06-08-2018

En mi opinión

LAS ELECCIONES PARA COMISARIO DE TLAMACAZAPA

José Avilés Cuevas

Hello mis queridos y amables lectores, críticos y detractores, ¿cómo les va de lluvias? Que bueno que ya se esta normalizando el temporal, estamos en la primera quincena del octavo mes del año y apenas comienza a llover con normalidad, en fin, el cambio climático nos ha hecho perder los tiempos, ahora ya no acertamos a saber cuándo hará frio, calor, lluvias o sol intenso.

Bueno pasemos a lo nuestro, la semana pasada, el domingo 29 de Julio se llevaron a cabo las elecciones de Comisarios Municipales en el Municipio de Taxco de Alarcón, aparentemente todo transcurrió con tranquilidad, solo en la Comunidad de Tlamacazapa hubo algún problema.

Se los Comento:

Hubo dos candidatos, el C. Faustino Silva Ponciano por el PRI y el C. Constantino Toribio Millán por el Grupo anti priista en Tlamacazapa.

El representante del Ayuntamiento Municipal fue el C. Alfredo Velázquez, aparentemente no había nada que lamentar, solo que en esa Comunidad ejercen aun muchos usos y costumbres y la costumbre es llevar a cabo las votaciones después de la Misa dominical, esta termina aproximadamente a las 14:00 horas y a esa hora comienzan las votaciones.

Así que comenzó la asamblea y la elección, fue electo Presidente de los debates el C. SANTOS SALAZAR, que se convierte en ese momento en la máxima autoridad de la Asamblea, y comenzó la votación.

A eso de las 17:30 la votación tenia al PRI arriba en las votaciones con 612 votos, seguido muy de cerca, con 600 votos, estaban llegando las personas que van a trabajar los domingos a Chalma, dentro de los cuales la mayoría son integrantes del PRD e iban a votar, los priistas comenzaron a violentar la elección, arrojando piedras, botellas y cualquier artefacto.

Producto de esta lesionaron a la C. Ninfa Cuevas Tranquilino, dándole una pedrada en la cara, afectándole unas piezas dentales.

Al ver esto, el C. SANTOS SALAZAR Presidente de los debates, argumentando con razón, que la violencia desatada y la falta de seguridad, obstruía el desempeño y culminación de la asamblea, decretó la suspensión de la asamblea, quedando pendiente todo, desde el conteo de votos, levantar el acta correspondiente, así como la firma de la misma.

El representante del Ayuntamiento recogió la Documentación, se la llevó a la Ciudad de Taxco y la entregó a la Secretaria General del Ayuntamiento.

Se formó una Comisión, visitaron la Secretaria del Ayuntamiento y les informaron que el representante del Ayuntamiento informó que cuando se dieron los hechos, ya habían votado mas del 90% de los electores y por lo tanto ya no había nada que hacer.

Los integrantes de la Comisión se regresaron a Tlama molestos, están pensando en tomar el Ayuntamiento como lo hicieron hace algunos años cuando también les quisieron anular un resultado electoral.

A todo esto, me hago una pregunta:

¿Quién o quienes están tras de este problema?

¿Qué caso tiene que venga la gente de Tlama a bloquear las calles por algo que está en manos del Ayuntamiento solucionar?

Vuelvo a repetir; el Presidente de los debates era la máxima autoridad en la asamblea y si el por seguridad o por falta de garantías suspendió la votación, se tiene que volver a realizar, pero ya con seguridad para los votantes y los integrantes de la Mesa electora.

Esta es Mi Opinión, pero fundamentada en la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Ya Tlamacazapa no es la Comunidad donde se hacía lo que decía el PRI, ni Antelmo Alvarado y sus compinches, Tlama ha cambiado mucho, es diametralmente diferente a la Comunidad Indígena de hace años, ya los habitantes, sobre todo los jóvenes ya no hablan dialecto, las damas ya no visten con rebozo, ya oyen Rap, Reguetón y otra música.

Debemos tratar de comprenderlos y entender sus preferencias electorales.

Repito esta es solo MI Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

