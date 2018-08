06-08-2018

La Opinión de Hugo Figueroa

ASTUDILLO EL DEMAGOGO Y DESMEMORIADO

Hugo Figueroa Ocampo

Cuando la memoria es corta y la demagogia es muy larga, los gobernantes intentan tratarnos como retrasados mentales y desmemoriados. Resulta que el gobernador del estado, Héctor Astudilo Flores, en la entrega del premio del concurso “ensayo político José Francisco Ruiz Massieu”, dijo que ese ex gobernador fue un político que “dialogaba con las fuerzas opositoras, que llegaba acuerdos y respetaba la pluralidad”, palabras más, palabras menos. En ese mismo evento, Astudillo mencionó que Andrés Manuel López Obrador y Morena deben respetar la Constitución y el federalismo en nuestro país, refiriéndose quizá a que no está de acuerdo en que haya un coordinador general del gobierno federal en Guerrero, quien manejará y cuidará el buen manejo de los recursos públicos, para que no sigan siendo malversados por funcionarios corruptos.

El mandatario estatal anda desatado, preocupado, “flaco, ojeroso y sin ilusiones” como dice la canción del guerrerense Oscar Athié. Y no es para menos, la semana pasada en las páginas de este medio informativo, tocamos el tema de que la mayoría del Congreso Local es del partido político Morena, y que eso provoca dolores de cabeza al ejecutivo. Las palabras del gobernador en ese evento político, resultan en demasía con ingredientes de demagogia y desmemoria. Decir que Ruiz Massieu dialogaba, acordaba y respetaba la pluralidad política en Guerrero, es como decir que los panistas están de acuerdo con el aborto y el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Ruiz Massieu se caracterizó por ser un gobernador represor de los opositores. En 1989, durante las elecciones locales del mes de diciembre, ese señor implementó un descarado fraude electoral contra los candidatos del PRD y hasta del PAN, como fue el caso de Taxco de Alarcón. El PRD, con actas en la mano, comprobó que había ganado 35 presidencias municipales y tan solo se le reconocieron 12, en tanto que el PAN ganó la presidencia municipal de nuestro municipio, triunfo que tampoco le fue reconocido, pero que los panistas, liderados por Diego Fernández de Cevallos, negociaron con el gobierno federal y estatal, quien les otorgó la sindicatura y la contraloría del estado a cambio de permanecer calladitos y contentos gracias al negocio que hicieron de la voluntad popular en las urnas.

José Francisco Ruiz Massieu reprimió las protestas ciudadanas en contra del fraude electoral en todo Guerrero, Los muertos, desaparecidos y encarcelados fueron en cantidad de decenas, y los posteriores asesinatos de líderes sociales llegaron a 200 durante el periodo de gobierno de ese gobernador sanguinario, comprendido de 1989 a 1993. El cinismo y demagogia del “señor gobernador” fue tanto que llegó a tachar al PRD de ser el partido de la sangre y la violencia, cuando precisamente era el PRD quien ponía los muertos, desaparecidos y encarcelados.

Por eso resulta indignante que Héctor Astudillo diga que Ruiz Massieu era tolerante y respetuoso de la pluralidad política en Guerrero. Es un lenguaje demagogo y desmemoriado, pero también describe la clase de gobernador que tenemos: similar a sus antecesores, porque Astudillo se desgañitó en campaña electoral prometiendo orden y paz para nuestra entidad suriana, cosa que no ha cumplido, asunto que nos mancha y nos pone en un estado de guerra todos los días y cada instante.

El discurso de antaño y de ahora no ha cambiado en los regímenes del PRI-gobierno. Los años han pasado en vano en esos políticos tradicionales. Astudillo y Ruiz Massieu son una estirpe que no se ha podido extinguir, pero que con el cambio verdadero que llegará a nuestra nación a partir del uno de septiembre con un nuevo Congreso federal con mayoría de legisladores de izquierda, y a partir del uno de diciembre, con un presidente de la República anti sistema, un nuevo horizonte luminoso nos espera para comenzar a acabar paso a paso con esos políticos desmemoriados, demagogos, represores y mentirosos como Héctor Astudillo Flores y José Francisco Ruiz Massieu. Corren buenos tiempo para nuestro estado y nuestra nación. Que así sea.

