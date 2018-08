03-08-2018

Por Manuel Tello Zapata

SUSPEG; LABORES SINDICALES

Luego del reciente período vacacional, el Secretario General del SUSPEG; David Martínez Mastache, expresó sus mejores deseos a todos los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, sector Burocracia y Magisterio, así como un buen regreso a sus áreas de adscripción, exhortándoles a “Conducirnos siempre con el profesionalismo que nos caracteriza, para ejecutar de la mejor manera nuestras funciones y desempeño laboral”.

Martínez Mastache les reiteró también el apoyo incondicional del Comité Central Ejecutivo que representa, y que está comprometido siempre con las conquistas sindicales. En otra actividad, David Martínez encabezó con el Director del ISSSPEG; Jesús Manuel Urióstegui, la entrega de constancias a los trabajadores del Conjunto Turístico Jacarandas, que participaron en el curso “Atención y Servicio al cliente”. Que busca fomentar la cultura del buen servicio.

Por otra parte, el dirigente estatal del SUSPEG, entregó al director general del ISSSPEG, el pliego petitorio correspondiente al año 2018, que garantiza los beneficios y acuerdos laborales para los trabajadores agremiados a la sección 34, que encabeza Enrique Rosario Alvarado. De esa forma, el dirigente Martínez Mastache continúa trabajando de manera firme y constante, para que los derechos laborales de quienes militan en el SUSPEG; que es el sindicato estatal más grande en Guerrero, se mantengan seguros y con las garantías necesarias.

BUEN REPRESENTANTE.

Gracias a su experiencia, lealtad, conocimiento político y administrativo, el Secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, se está convirtiendo en uno de los funcionarios más valiosos de la administración estatal. Es por eso que el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, le asigna cada día más responsabilidades y le confía su representación institucional.

Moreno Arcos participó en la Ciudad de México, representando al Gobernador, en el grupo de trabajo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que construye la Agenda México para el Desarrollo Social. En la reunión se abordaron los temas: Desarrollo regional, Desarrollo social, Inclusión urbana; Seguridad humana y desarrollo social, Pueblos indígenas del siglo XXI, así como Telecomunicaciones y Desarrollo Social.

Durante el encuentro, Moreno Arcos expuso que luego de esta reunión, los gobernadores le van a llevar una propuesta al Presidente electo, Andrés manuel López Obrador, sobre desarrollo regional, social, inclusión urbana, telecomunicaciones y pueblos indígenas.

DIFAMANDO A BEATRIZ VÉLEZ NÚÑEZ.

Luego de que se difundió ampliamente en las redes sociales y grupos, un audio donde sus enemigos acusaron que era la voz de la ex candidata del PRI a la Presidencia municipal de Chilpancingo, Beatriz Vélez Núñez, donde la mujer que habla agradece a los priístas que la apoyaron siempre; pero diatriba de quienes los traicionaron, afirmando en tono muy molesto “hoy se les acabó su pendeja”, la auténtica mujer que subió dicho audio con su propia voz, aclaró que no fue Betty Vélez la que habla en él.

Se trata de Inés Camarillo Balcázar, Presidenta seccional de la 1263 del PRI, quien aclara de manera contundente, que el audio de ninguna manera contiene la voz de quien fuera su candidata, Beatriz Vélez. Afirmó que dicho audio lo subió ella el primero de julio por la noche, muy enojada por la derrota sufrida y por la traición que muchos priístas cometieron para hacer perder a sus propios candidatos.

Camarillo Balcázar asegura que ya habló con la Licenciada Vélez Núñez, para explicarle como estuvieron las cosas y asegura que la única perjudicada fue ella misma (Inés), por haber dicho: “Se les acabó su pendeja, que dios los bendiga y hasta nunca”. Sin embargo, el audio fue bien aprovechado por los enemigos de la también dirigente sindical para ponerla en mal ante la opinión pública. ¿Difama que algo queda?

LAVANDO LA CARA DE BARTLETT.

Por más pataleos que hagan, el grupo de Andrés Manuel López Obrador no puede lavarle bien la cara a quien será su Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. El principal autor del fraude electoral que le quitó el triunfo en las urnas a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ahora acusa a Carlos Salinas de Gortari y al jefe Diego, de ser los autores intelectuales del fraude y la posterior quema de urnas y paquetes electorales.

¿Por qué no lo dijo en aquellos tiempos Bartlett? Porque era el principal operador político de Miguel de Lamadrid y como Secretario de Gobernación, encabezaba la Comisión Federal Electoral (¿Hoy de Electricidad?) y desde ahí se hizo la famosa caída del sistema, que fue ordenada directamente por Manuel Bartlett. La historia no perdona y ahora quienes defienden a este mensajero del pasado, pretenden poner en las espaldas de Salinas y Diego, la culpa de aquel gran fraude, para sanear la imagen del principal operador. La historia no miente.

En este sentido, Cuauhtémoc Cárdenas no debe estar muy contento con lo que está haciendo AMLO para favorecer a quien le robó aquella elección. Cuando el Cuau fungía como Gobernador del Distrito Federal, impuso como dirigente nacional del PRD al ex priísta Andrés Manuel López Obrador, quien desde ahí se plataformó hacia escaños más altos. Mucho de lo que ha ganado se lo debe a Cuauhtémoc. No se vale que hoy impulse a quien fue y será su peor enemigo: Barlett.

