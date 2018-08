02-08-2018

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

UNA FISCALÍA QUE TRABAJA

Importante reconocimiento hizo la Barra de Abogados del Estado de Guerrero en voz de su Presidente: Victoriano Sánchez Carbajal y su Consejo Directivo, al Fiscal General del Estado Jorge Zuriel De Los Santos Barilla, por la aprehensión y vinculación a proceso penal, del sujeto que privó de la vida al bailarín, Isefrán Valdez Hernández, que fuera hijo del jurista miembro de esa organización, Francisco Javier Valdez Salgado.

El asesino fue detenido el pasado 27 de julio en la ciudad de México y trasladado a Chilpancingo por elementos del Grupo de Coordinación Guerrero. Este sujeto es menor de edad, pero gracias a la intervención del Fiscal, De los Santos Barilla, el presunto homicida fue vinculado a proceso, informó Victoriano Sánchez Carbajal.

Por otra parte, elementos de la Fiscalía General del Estado lograron la captura de Héctor N., quien asesinó a un joven en conocido motel de la colonia Ejido, de Acapulco, a donde llegó Héctor con el hoy occiso y le dio muerte con arma punzocortante. El detenido será puesto a disposición de la autoridad competente.

Otro éxito de la FGE que dirige Jorge Zuriel de los Santos, fue que el Tribunal de Enjuiciamiento Penal, sentenciara a 27 años de prisión a José Alfredo N., por homicidio calificado contra un empresario de Chilpancingo, ocurrido en julio de 2017, en un negocio con razón social “Rabit”, hasta donde llegó el sujeto y luego de discutir con Carlos Roberto N., le disparó ocasionándole lesiones que lo privaron de la vida.

Agentes de la Fiscalía General también lograron detener a Pedro N. presunto homicida de una familia en Omiltemi que viajaban en un vehículo tipo Pointer; el sujeto les disparó privando de la vida a dos personas. Otro éxito de la FGE fue la captura de Juan Carlos N., por haber dado muerte el pasado 30 de junio, a Frida Cinthya N., estudiante de la escuela normal preescolar Adolfo Viguri Viguri. La Fiscalía General, hoy al mando de Jorge Zuriel de los Santos, va cambiando en mucho la pésima imagen que tenía con el anterior Fiscal

FIRME APOYO A CHILPANCINGO.

Cumpliendo instrucciones del Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, el Secretario de Administración y Finanzas, Tulio Samuel Pérez Calvo, opera para cubrir el adeudo histórico que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), tiene con la Comisión Federal de Electricidad. De esta forma, se reinició ya el bombeo de Agua potable a la capital del Estado.

Tulio Pérez Calvo acordó con la CFE, el pago de 1.7 Millones de pesos mensuales esperando liquidar en noviembre el adeudo. Por otra parte, el funcionario señaló que el Gobernador Astudillo Flores gestionó ante la Secretaría de Hacienda 12 millones de pesos para pagar buena parte del adeudo histórico de la Capach.

Asimismo, en la presente administración municipal que han dirigido Marco Antonio Leyva Mena y Jesús Tejeda Vargas, se han aportado más de 57 millones de pesos, y en el 2018 21 millones. También se está apoyando a la Capach para el pago de salarios y prestaciones a los trabajadores de dicha dependencia.

Lo anterior indica el gran interés del Gobernador para apoyar al pueblo de Chilpancingo en sus grandes necesidades, como lo es el Agua potable. Y lo hace sin importar quien gobierne al municipio, sino a quien hay que apoyar y en este caso, a sus queridos paisanos de nuestra capital del Estado.

ACTITUDES POLÍTICAS POSITIVAS.

El Gobernador del Estado Héctor Astudillo

Flores, ha manejado el ambiente político actual con mucha disposición al diálogo, a la construcción de acuerdos y al respeto mutuo entre quienes integrarán la próxima legislatura local y federal, así como con el próximo Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Aunque tácitamente no es un mensaje para algunos rijosos miembros de Morena que serán miembros de la próxima legislatura local, Astudillo manifestó la necesidad de renovar los esfuerzos para reconstruir el tejido político con mejores rendimientos. Manifestó su respeto para Andrés Manuel López Obrador y la próxima legislatura, esperando lo mismo de ellos.

Otro político que también está demostrando madurez, experiencia y capacidad política es el Senador electo de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien hizo un llamado a sus compañeros de Morena que ganaron candidaturas a Alcaldes, Diputados locales, federales, Senadores, para que se conduzcan siguiendo el ejemplo del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho claramente que una cosa es el discurso de campaña y otra el discurso del poder.

Sin responder a quien lo criticó por haberse reunido con el Gobernador Héctor Astudillo Flores, Félix Salgado dijo que se debe olvidar el discurso agresivo y todos tienen que trabajar con las autoridades para construir un mejor Guerrero, construyendo acuerdos en lugar de poner obstáculos a todo y oponerse a las propuestas positivas, solo porque no las hacen miembros de su partido.

Otro personaje guerrerense que también se suma al trabajo positivo y de coordinación, es el ex Gobernador del Estado Ángel Aguirre Rivero, quien calificó como positivas y necesarias, las reformas aprobadas recientemente por el Congreso local, como la que se hizo al artículo 14 de la Constitución del Estado, que da sustento a la Ley 701.

Aguirre Rivero coincide en la necesidad de que se regulen los grupos comunitarios y las policías de este tipo, para que sirvan en efecto a sus comunidades y regiones expeditas, y que no se presten a intereses oscuros de los grupos delincuenciales. Aguirre Rivero es un político de experiencia, cuyo gobierno tuvo mucho que ver en el desarrollo de las policías comunitarias, y sabe lo que dice.

