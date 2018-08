31-07-2018

LAS OPINIONES E INTROMISIONES DE ALGUNOS TAXQUEÑOS

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos y siempre bien ponderados amigos, lectores, críticos y detractores.

Pues ya se nos escapo Julio, el 7º mes del año entramos de lleno a la segunda parte del 2018 la época de lluvias no se ve ni se siente, la pequeña milpa esta amarilla por falta de agua, si la abonan se secará.

Bueno; cuanto polvo ha generado la opinión de entregarle la Ex Hacienda del Chorrillo a la UNAM, se escuchan las voces de los paladines del Face, algunas voces prefieren se le entregue a la UAGRO, muchos de los que su servidor los identifica como de tendencia de Izquierda, levantan la voz del patrimonio cultural, del patrimonio histórico etc. pero cuando destruyeron la casa de Gobierno nadie levantó la voz, es mas creo que ni supieron, tuve la oportunidad de visitar la casa cuando el Ing. Gerardo Cordero comenzó a reconstruirla para convertirla en la Escuela de Música.

Yo le pregunto a los “defensores a ultranza” de la no entrega a la UNAM.

Si Ruiz Massieu no la hubiese entregado en “COMODATO” a la Universidad;

¿Cómo estaría actualmente la ex Hacienda? ¿Quién la estuviera cuidando? ¿estaría aun de pie?

Yo estuve cuatro años ahí, se del patrimonio que había ahí, ¿Dónde está ahora? ¿En manos de quién? ¿En casa de quién?

¿los libros? ¿las pinturas? ¿los muebles?

Recuerden que cada Casita, Bungalow o como gusten llamarle estaba amueblada, se rentaban como habitaciones.

La UNAM apenas reconstruyo la casa mayor, pero ellos dicen:

No podemos meterle mano ni inversión, si no tenemos un sustento legal, queremos hacer de la Hacienda un Campus de la UNAM, pero sin certeza jurídica, es imposible.

Ahora; el hacer una donación, también tiene sus bemoles, al entregarla se tiene que condicionar la entrega, ¿cuántas y cuales facultades, se instalarían ahí?

Tengo muchos amigos egresados de la UNAM, el máximo orgullo de los mexicanos un titulo expedido por la máxima casa de estudios de la República Mexicana.

Tal parece que al donárselas van a traer unos camiones y se van a llevar la ex Hacienda y todas las construcciones.

Como decía Don Pepe Coria:

Una pregunta suelta;

¿Qué han hecho por Taxco los que protestan?

¿Qué han hecho por Santa Prisca?

¿Qué han hecho, por solicitarle al Gobierno del Estado, la restauración del Centro de Convenciones?

¿Qué han hecho por recuperar el acueducto, símbolo de construcción del Siglo XVI?

Un particular ya lo utilizo como parte de la construcción de su casa.

¿Qué han hecho actualmente por el paro a la construcción del Centro de Salud?

Solo son Guerrilleros del Face Book.

Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de Eva Albavera:

Hay que hacer un o unos foros, escuchar propuestas, llegar a conclusiones.

Los invito a solicitar a Catastro Municipal el deslinde catastral de la Hacienda, nos cooperamos y hacemos una nueva remedición del terreno y vemos cuanto se han robado o han afectado particulares.

De lo contrario, solicitarle al Ayuntamiento que haga un nuevo deslinde catastral y vemos cuanto mide todo el terreno.

Yo recuerdo que eran un poco mas de ocho hectáreas, vamos entrándole y dejemos de estar como los cuchillos de palo en las redes sociales.

Quiero ver a Hochi, a Alfredo Lavín, a Cristóbal Castrejón ahí en el lugar de los hechos.

Bueno esta es tan solo Mi Opinión.

