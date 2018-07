CONGRESO LOCAL, CONTRAPESO PARA ASTUDILLO

30-07-2018

La Opinión de Hugo Figueroa

Hugo Figueroa Ocampo

Están apurados en el Congreso Local de Guerrero, con mayoría del PRI, por aprobar leyes reglamentarias antes de que culmine su periodo legislativo el próximo 31 de agosto. Buscan modificar leyes para tener más poder, para controlar y protegerse de las corruptelas que llegaran a cometer los funcionarios del gobierno estatal encabezados por Héctor Astudillo Flores. Los diputados locales electos de Morena, denunciaron públicamente que Astudillo pretende ciertas modificaciones a las leyes para nombrar al Auditor estatal y colaboradores, por mayor tiempo, con la idea de cubrirse las espaldas cuando éste señor culmine su sexenio.

El gobernador, desde luego, lo niega y envía una iniciativa de ley para evaluar a los nuevos legisladores, y que si no funcionan sean revocados de su cargo. Los legisladores electos de Morena contestan que también se incluya en esa iniciativa de ley que todas las autoridades de elección popular en Guerrero sean evaluadas, es decir, que se incluyan a los alcaldes, Síndicos y Regidores, y desde luego, al gobernador.

Astudillo No puede digerir tan fácil que Morena y aliados le hayan ganado la mayoría en el Congreso Local. No estaba preparado para ese escenario. El mandatario estatal creyó en el voto diferenciado en las urnas, a favor de Morena a nivel federal, pero a favor del PRI con sus candidatos a nivel local. Fue notoria, y fui testigo, de que promotores del voto del PRI pidieran el apoyo para sus candidatos a Alcaldes y diputados locales y le dijeran al ciudadano que para lo federal “votaran por quién quisieran”. Lo escuché de esos promotores tricolores, algunos hasta se lo dijeron a mi familia y a mí en nuestra casa, a lo que, desde luego, les respondimos que nosotros íbamos 5 de 5 por Morena.

El otro ingrediente de que Astudillo creyera que iba a ganar la mayoría de las Alcaldías y del Congreso Local, era de que sabía que la competencia con Morena en Guerrero se tornaba difícil, pero que con el reparto de dádivas y de dinero en efectivo, días previos a la elección del uno de julio, iba a lograr remontar esa desventaja que las propias encuestas internas del gobierno estatal le arrojaban. Los videos por las redes corrían al por mayor, en lugares donde supuestamente se estaba coaccionando el voto.

“la gente es bien mañosa, porque le dimos apoyos y votaron por otros partidos, en lo federal y lo local, está cabrón”, fue la expresión que escuché de más de uno de los operadores del PRI el dos de julio, cuando estaban pasmados de los resultados adversos en las urnas tanto en las elecciones federales como locales. Esos ingredientes amargos conformaron el tsunami Morena en nuestra entidad suriana y en todo el país. Pero el dinosaurio llamado PRI sigue dando coletazos. Los pocos meses y semanas que les quedan, están tomando acciones para protegerse de las irregularidades que hayan cometido durante su gestión.

Peña Nieto pide 10 mil millones de dólares prestados a bancos extranjeros. Obrador le pide una explicación de para qué va a utilizar ese dinero y Peña guarda silencio. Astudillo intenta dejar por varios años a un Auditor estatal a modo, que cubra las anomalías de los dineros públicos manejados por su gobierno. Lo importante es que esas leyes dolosas y mañosas pueden ser derogadas o modificadas por la nueva legislatura local que comienza sus funciones el primero de septiembre próximo.

Astudillo y sus funcionarios tendrán que entrarle al cambio verdadero. La austeridad llegará a Guerrero, los altos sueldos desaparecerán y nadie podrá ganar más que Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la República. El nuevo presupuesto de egresos del año 2019 será aprobado con las mismas características que el presupuesto federal, es decir, se acaban los despilfarros, y el dinero público, tanto federal como estatal, comenzará a fluir para, de verdad iniciar una transformación en Guerrero, que poco a poco vaya dando pasos para acabar con la marginación extrema que padece la mayoría de los guerrerenses. Corren buenos tiempos para nuestra entidad suriana, gracias a un Congreso Local que obligará a Astudillo a apretarse el cinturón, y no que se lo apriete el pueblo, como siempre lo han pedido y lo han obligado a hacerlo.

