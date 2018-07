30-07-2018

EN MI OPINION

José Avilés Cuevas

Buen día mis siempre bien ponderados amigos y lectores, bueno también a mis críticos y detractores.

Pues cada día está más difícil la situación con la falta de lluvia, en otros tiempos aquí en Tehui ya hubiesen sacado en procesión a San Antonio y velarlo en el campo para que llueva, pero hasta esa tradición ya se perdió.

Esperaremos a que termine la Canícula para ver si después llueve.

Ojalá y así sea.

Bueno, estos últimos días a raíz de algunas publicaciones de mi amigo Raymundo Ruiz Avilés en el Diario La Jornada, en las Redes Sociales se han soltado una serie de dimes y diretes sobre la “DONACION” de la Ex Hacienda del Chorrillo a la Universidad Nacional Autónoma de México.

He visto y leído que ahora en Taxco hay mas patrioteros, que ponen el grito en el cielo, pero que ignoran muchas cosas.

Al respecto quiero hacer un poco de Historia sobre este inmueble.

Al final de la década de los 70´s el Gobernador del Estado Rubén Figueroa Figueroa, por medio de Don Manuel Saidi González, le compro la Ex Hacienda a un norteamericano de apellido Sullivan.

El Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Guerrero era mi amigo de la infancia el Lic. Raúl Domínguez Domínguez, el se encargó de realizar todo el papeleo y el inmueble pasó a poder del Gobierno del Estado.

En el año 1982, el Gobernador del Estado Alejandro Cervantes Delgado, creo el Centro de la Gastronomía Guerrerense y la sede se hizo en las instalaciones de la Ex Hacienda, el Director General era Don Manuel Saidi González, su servidor Director Operativo con Javier Luque como Director Administrativo.

La casa mas grande de ese lugar, quedó como la Casa de Gobierno, ahí se hospedaba el Gobernador cuando venía a Taxco.

Al termino de la Administración de Cervantes Delgado, el Gobernador fue José Francisco Ruiz Massieu, este desapareció el O.P.D. Centro de la Gastronomía Guerrerense y por medio de Mario Melgar Adalid, realizó los tramites para entregar en Comodato la Ex Hacienda a la UNAM.

De ese tiempo 1987 a la fecha, ha estado en manos de nuestra máxima casa de estudios, ellos le dan mantenimiento, aunque se han dado varios latrocinios en el inmueble.

Cuando se construyo el Hospital Adolfo Prieto, se le restaron varios cientos de metros cuadrados a la Ex Hacienda, nadie dijo nada, la Casa de Gobierno fue saqueada en su totalidad, se robaron las puertas, las vigas, la teja, las tazas de los baños, las llaves del agua, tampoco dijo nada nadie, en la parte poniente, mucha gente se ha adueñado de predios, tampoco dicen nada, los ex Gobernadores del Estado René Juárez, Zeferino Torreblanca y Rogelio Ortega intentaron vender el inmueble y tampoco nadie dijo nada.

Con excepción del Grupo Unidos por Taxco, que se manifestaron públicamente en contra de esto, nadie absolutamente nadie dijo nada, todos calladitos.

Subiendo por la Calle de las Zarzas, se ve un pequeño campo de fut bol, también es parte de la Ex Hacienda y nadie dice nada, cuando fue Presidente Municipal el nefasto Ramiro Jaimes, realizo una tala inmoderada de cedros para abrir una calle y tampoco nadie dijo esta boca es mía.

Sin embargo, ahora que a alguien le interesa se haga la donación a la UNAM del inmueble, surgen voces por doquier, que como se le va a regalar, que porque, que regalen lo que es suyo y más.

Yo pregunto; ¿Quién ha dicho alguna vez? Vamos a realizar tal o cual acción en beneficio de Taxco.

Hace poco que el Lic. Wilfrido Martínez tomo la iniciativa de reparar una viga de una de las torres de Santa Prisca, quien dijo ahí está mi aportación.

Hace dos años cuando intentamos reparar la Bóveda del Ex Convento Luis Michelini, Inocente Hernández y su servidor quien dijo yo le entro.

Le agradezco a Enrique Rivera, hijo de mi Profesor Efrén Rivera Viveros que me obsequio los cristales para la Cupula, a Beto Ramos que los cortó y los instaló, fueron 12 cristales.

Pero ahora si les sale lo Patriotero

Bueno esta es tan solo Mi Opinión.

