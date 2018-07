LA S.E.P. EN PUEBLA

27-07-2018

EN MI OPINION

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos y respetables amigos y lectores, ya me estoy adaptando al cambio, después de ver el Mundial de fut bol ahora ya estoy aceptando la triste realidad, ya estoy viendo el torneo del balompié mexicano y pues es otra cosa, ya no veo los tamaños de los Croatas, ni el juego de los Franceses, ahora veo a mis chivas, tan corriente el deporte de conjunto en México que te quedas dormido viendo un partido.

Pero pues; aquí me tocó vivir.

Bueno; les comento las vivencias, las criticas y las opiniones de mis anteriores columnejas.

En primer lugar, no denostó al Presidente electo de México, simplemente escribo lo que considero difícil, que no imposible de lograr lo que es la descentralización del Gobierno Federal hacia los Estados de la Republica Mexicana.

No escribo por escribir, lo hago con información, con investigación, con conocimiento de causa, o ustedes creen que Guerrero ¿tiene infraestructura para recibir a la Secretaría del Sector Salud? ¿no seria mejor la de Turismo?

En fin, cada cabeza es un mundo y son respetables sus opiniones, aunque no las comparto.

El día de ayer martes 24 de Julio, en el Noticiario de ADN-40 el Noticiario se llama TODO PERSONAL y lo transmiten a las diez de la noche, le hicieron una entrevista al próximo Secretario de Educación Publica, al Lic. Esteban Moctezuma Barragan y le preguntaron inicialmente sobre la Reforma Educativa y posteriormente sobre el cambio de la SEP al Estado de Puebla.

Sobre la Reforma Educativa dijo que se harán foros, donde intervendrán Maestros, padres de familia, intelectuales y especialistas sobre la materia, para ver que se va a cambiar, la evaluación a maestros, la asignación de plazas y los concursos para adquirir cambios de plaza, Direcciones y/o supervisiones continuarán, habrá cambios a la Reforma, pero estos se harán en base a las evaluaciones que hagan los ya mencionados.

Le preguntaron si en esto también participaría la Coordinadora y enfatizó que sí, que también tendrán que evaluarse los integrantes de la Coordinadora.

Cuando le preguntaron sobre el cambio de la Secretaria al Estado de Puebla fue contundente.

Dijo:

Estamos valorando el cambio, estamos esperando la posición del Sindicato y la del personal de confianza, de momento nos vamos a Puebla personas que están informadas de lo que se hará.

Se iniciará con departamentos de nueva creación, ya hablé con quienes serán los titulares de esos departamentos y aceptaron irse a vivir a Puebla, si el Sindicato no acepta y el personal tampoco acepta cambiarse, entonces le informaré al Ejecutivo Nacional y el tomará la(s) decisión(es) más conveniente.

Mas claro, ni el agua.

No soy vidente, ni mago, ni brujo, simplemente utilizo en sentido común, si esa es la posición de Esteban Moctezuma, creo que será la misma de todos los Secretarios de Estado, si no pueden mover los monstruos que son algunas Secretarías, pues las tendrán que dejar en la Ciudad de México.

Insisto; el llevarse de la Ciudad a tanta gente le causaría algún tipo de problema a la Economía de la Ciudad, pero lo que digo y escribo, lo toman como un ataque a López Obrador, para nada.

Recuerden que solo es Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

