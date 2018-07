26-07-2018

Por V. Manuel Tello Zapata

En el marco de lo que será su próximo gabinete, el futuro Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador cuenta con gente de gran capacitación y muy buena formación académica, política y cultural. Una de ellas sin duda alguna es la investigadora de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval Ramírez, nacida en la Ciudad de México, hija del destacado luchador social y fundador de diversos partidos como el PRD, Pablo Sandoval Ramírez.

Irma es licenciada en Economía por la UNAM, Licenciada en Sociología por la UAM, Maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y cuenta con un Doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de California, en Santa Cruz. Irma Sandoval es experta en Fiscalización, Corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas. Está casada con el conocido periodista y politólogo de la UNAM, John M. Ackerman, nacido en Estados Unidos pero con nacionalidad mexicana.

Tanto Ackerman como su esposa Irma, son gente muy allegada a López Obrador. Es por eso y por su capacidad, que Irma Eréndira será la próxima Secretaria de la Función Pública, encargada de vigilar a los servidores públicos y el gasto federal. Irónicamente, la próxima funcionaria tiene entre sus obras escritas, el libro “Fideicomisos y Rendición de Cuentas”, donde propone una ley federal de Fideicomisos para transparentar los recursos públicos ahí escondidos.

Hoy que existe una querella por la multa que el INE fijó a Morena por no haber transparentado el fideicomiso denominado “Por los demás”, sería muy útil esa ley propuesta por Irma, para investigar muy bien la transa que hicieron los consejeros de Morena.

Desde luego que no es la primera controversia interna en el equipó lopezobradorista. Lo malo de todo esto es que Irma Sandoval, pretende imponer a su hermano Pablo Amílcar como alto funcionario en Guerrero. Durante su campaña, Andrés Manuel dijo en forma categórica que no iba a solapar el nepotismo. ¿Qué pasó?

