LA DESCENTRALIZACION SEGÚN AMLO

26-07-2018

En mi opinión

José Avilés Cuevas

Que pasa mis queridos y amables amigos y lectores, estamos ya en la última semana del séptimo mes del 2018, debíamos de estar viendo crecer las milpas, sin embargo, el temporal de lluvias ha estado magro, el año pasado a estas fechas ya tenia llena mi cisterna y los depósitos al tope, este año, estamos comprando pipas con agua porque simplemente no quiere llover y con esto de la Canícula, pues menos.

Ojalá y pase pronto esto y tengamos lluvias a partir del próximo mes.

Bueno, pasemos a lo nuestro:

En la entrega anterior, di mi punto de vista sobre la Descentralización de las Secretarias de Estado que pretende realizar AMLO, son buenas algunas, solo que se necesita saber el tamaño de las Secretarias, la infraestructura que se necesita, el o los Estados que cuentan con ella y así asignarlas.

Hay algunas pequeñas como Turismo que si se podría ubicar en Guerrero, están Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, el Triangulo del Sol, que son lugares Turísticos y esa Secretaria no es un Monstruo como la S.S.A.

Creo que la misma situación que tiene Guerrero la va a sufrir Michoacán, supuestamente el I.M.S.S. va a Morelia.

¿tendrá Morelia la infraestructura para recibir 20,000 familias?

Campeche; ¿podrá recibir a PEMEX?

Hay Estados de la Republica con capacidad tanto en superficie como en servicios como Querétaro, Jalisco, (Guadalajara) Nuevo León (Monterrey) donde quedarían a la perfección esos monstruos.

Es muy fácil decir tal Secretaria va tal o cual Estado, pero no analizan las necesidades ni los rezagos de los estados.

En Guerrero uno de los problemas mas grandes es el servicio del agua potable, ni Taxco ni Chilpancingo ni Acapulco cuentan con agua suficiente para dotar a la población, imagínense ustedes treinta mil familias mas de un día para otro.

Ese es otro tema importante; la institución les va a notificar a los empleados:

Nos vamos para tal o cual Estado, hagan sus maletas y nos vamos.

Noooo, para nada, hay empleados que están a punto de jubilarse, que tienen veinte años laborando en esa institución, tienen su patrimonio en la Ciudad de México, sus hijos en las Escuelas del mismo lugar, van a cerrar sus casas y ¿van a ir a otro lugar a pagar renta? y sus hijos van a llegar a otra escuela, con diferente capacidad de cupo o de distancia.

AMLO se va a enfrentar a otro problema, los Sindicatos, estos tienen que defender a capa y espada a sus agremiados, Sindicatos como el del I.M.S.S. y/o PEMEX, S.E.N.T.E. que son Sindicatos fuertes y que no van a acceder tan fácilmente a estos cambios radicales.

En caso de que AMLO se aferre y se monte en su macho, cuanto le costaría al Gobierno liquidar a estas personas.

Conociendo a López Obrador, va a decir; yo quise descentralizar no quieren pues no se hace y se lavará las manos.

Les echara la culpa a todos menos a el y así veremos otra de sus ideas que no funcionan.

Otra cosa que yo veo es la siguiente:

AMLO tendrá que hacer varias cosas al vapor, pues tres años se irán como el agua entre los dedos, para dentro de tres años, habrá cambio de Congreso de la Unión, para entonces ya no habrá efecto antiPRIAN, el efecto AMLO/MORENA ya no existirá, el agua tomará su cauce y perderá la mayoría en el Congreso de la Unión, entonces se le complicaran mas las cosas, lo que sí:

Ya es Presidente de la Republica y ya no será tan radical, su sueño se vio cumplido y está seguro que pasará a la Historia como un ex Presidente de la Republica.

Tuti contenti, y como decía mi madre:

Al fin Mundo hay te quedas.

Las promesas fueron eso, simplemente promesas.

Bueno esta es tan solo Mi Opinión.

