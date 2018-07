20-07-2018

Por Manuel Tello Zapata

HONESTO, HONESTO, SOLO DIOS

Digan lo que digan y se defiendan como lo hagan, lo cierto es que el Instituto Nacional Electoral (INE), multó con 197 millones de pesos al partido MORENA, por haber desaparecido 79 millones que formaban parte de un fideicomiso llamado “Por los demás”, para apoyar a los damnificados por los pasados sismos de septiembre.

Este dinero no llegó a los damnificados, sino que se repartió en diversas formas para quienes estaban trabajando en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente, el candidato ganador, que se fue cuatro días a “La chingada” (así se llama su rancho), asegura que es falsa esta acusación del INE. Palo dado, ni Dios los quita.

El otro conflicto donde integrantes de MORENA fueron descubiertos realizando actos presuntamente ilegales sucedió en Acapulco, donde decenas de personas de la tercera edad, fueron fotografiados haciendo cola frente a una oficina del partido que ganó la elección del 1 de julio, buscando acceder a una beca o pensión, de las que se ofrecieron durante la campaña de AMLO.

UNA BUENA FUNCIONARIA.

No todo está malo en el próximo gabinete presidencial que ya dio a conocer Andrés Manuel López Obrador. Existe gente en la lista con mucha capacidad y amplio currículum para hacer un buen desempeño en el área a la que ha sido designada, como la próxima Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, originaria de Río Grande, Zacatecas, quien estudió la Licenciatura en Ingeniero Químico y posteriormente un Doctorado en Ingeniero en Petroquímica. Ha desarrollado diversos cargos en Pemex y en el Congreso de la Unión, fungiendo como diputada federal.

Rocío Nahle, al contrario de lo que afirma su futuro jefe López Obrador, asegura que la reforma energética no será echada abajo. Los precios de la gasolina seguirán dependiendo de la oferta y la demanda. Añadió que van a laborar con lo que tienen y PEMEX seguirá participando en el libre mercado, con las demás empresas.

En relación a las seis refinerías que AMLO ha ofrecido construir durante su sexenio, Rocío Nahle, una profesionista que sí conoce sobre el tema, informó que a partir del primero de diciembre próximo, van a rehabilitar en siete meses las seis refinerías existentes, de las cuales, tres apenas trabajan al 40% de su capacidad. Señaló categórica que con el Instituto Mexicano del Petróleo determinarán si se construyen otras dos refinerías pequeñas, o una grande.

Con la llegada de esta funcionaria a la Secretaría de Energía, el próximo gobierno tendrá a una experta operando para que Pémex recupere su capacidad operativa y sin ocurrencias como las que su jefe expuso a granel en su campaña, podrá darle a los mexicanos un buen trabajo en materia de energía; porque también se pronuncia por utilizar las energías renovables, sobre todo en el área rural, para brindar electricidad a los más pobres del país y darle valor agregado a nuestro petróleo.

EL VALOR DE NUESTROS HÉROES

El Congreso de Guerrero mantiene la intención de inscribir con letras doradas el nombre del General Isidoro Montes de Oca, en el muro de honor del salón de sesiones “Primer Congreso de Anáhuac”. El argumento principal es que este héroe guerrerense, originario de la Costa Grande, contribuyó a revalorar y rescatar las raíces más profundas, para afirmar nuestra identidad y el orgullo de ser guerrerenses.

Por otra parte, se acordó ayer durante la sesión ordinaria, que el próximo 30 de julio se declarará una sesión solemne para develar en el muro de honor de este poder legislativo, la inscripción con letras doradas, con los nombres del General Ambrosio Figueroa Mata e Isidoro Montes de Oca. Dicha propuesta fue aprobada y será llevada a cabo como fue estipulado.

Por otra parte, durante la sesión de ayer jueves, el Diputado Eduardo Cueva Ruiz propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, para que la renta de la oferta extra hotelera se regule y de esa forma inhibir la competencia desleal, por no pagar impuestos.

manueltello2002@yahoo.com

Comments

comments