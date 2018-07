18-07-2018

Por Manuel Tello Zapata

EL TRABAJO DE HÉCTOR ASTUDILLO

El Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, continúa trabajando sin sufrir calambres de ninguna especie por el cambio que habrá de darse el próximo año en el Gobierno federal. Con la Secretaría federal de Turismo representada por el Director del Consejo de Promoción Turística, Héctor Flores Santana, representando al Secretario Enrique de La Madrid, se hizo oficial que Acapulco realizará el 44 Tianguis Turístico. Se espera que dicho evento regrese a nuestro puerto en forma permanente.

El Gobernador atendió también diversos aspectos de obras importantes que se están realizando en Acapulco y se reunió con 230 familias, que resultaron afectados por el reciente fenómeno de Mar de Fondo en Pie de la Cuesta y Barra de Coyuca, quienes recibieron el apoyo correspondiente. Astudillo Flores continúa recibiendo en sus oficinas de Chilpancingo y Acapulco a quienes serán diputados, senadores y alcaldes, por sus triunfos en la pasada elección.

Así sucedió con Abelina López Rodríguez, Diputada federal electa por el Cuarto distrito con sede en Acapulco, y con los nuevos miembros del Ayuntamiento de Ayutla, Consejo integrado por tres miembros de las etnias indígenas y sus suplentes, que fueron elegidos por el sistema de usos y costumbres. Cabe citar que el apoyo policiaco brindado por instrucciones del Gobernador, logró que el evento fuera sumamente pacífico y normal.

CONVENIOS DE LA UAGro.

Importante convenio de colaboración firmaron el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, con el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, mediante el cual se vinculará a egresados universitarios, para que puedan realizar su servicio social, prácticas profesionales, estancias y proyectos de impulso social, en la Fiscalía General del Estado.

En este sentido, Saldaña Almazán reconoció al

Fiscal por su disposición para que los estudiantes de la máxima casa de estudios, puedan vincularse con fines académicos. Ratificó que al vincularse con otras empresas e instituciones, la UAGro crece, siendo la primera Universidad de Guerrero que tiene más de 20 convenios, con diferentes dependencias estatales y municipales.

Por otra parte, con el apoyo del Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública, se logró un importante avance técnico, mediante una estrategia digital que permitirá la expedición de la Cédula Profesional Electrónica, que permite realizar el trámite de manera ágil y eficiente.

De esta forma, el Doctor Saldaña Almazán dijo que la UAGro está presentando este sistema digital para solicitar el título en forma electrónica, y se convierte en la primera Universidad de Guerrero que puede realizar este trámite.

LA REDUCCIÓN SALARIAL.

Aunque Andrés Manuel López Obrador ni siquiera es todavía Presidente electo sino candidato ganador, su equipo de colaboradores ha hecho múltiples anuncios sobre las acciones que tomará el próximo gobierno, a partir del primero de diciembre próximo. En este marco existe gran cantidad de anuncios que se fueron abajo inmediatamente, como el que hizo en diversos discursos de su campaña AMLO, en el sentido de que la gasolina bajaría de precio y no volvería a subir.

Sin embargo, también hay cosas buenas como el anuncio de su programa de austeridad, en el que desde ahora anunció que su sueldo como Presidente será de 108 mil pesos mensuales. Técnicamente, ningún funcionario podrá ganar más que el jefe del ejecutivo federal, por lo que todos los colaboradores de AMLO tendrán que ver reducido su salario.

Sin embargo, en condiciones normales, López Obrador no podría lograr que los miembros de los poderes Legislativo y Judicial también se reduzcan sus salarios; porque se trata de entes diferentes al ejecutivo, pero con el mismo rango constitucional. La fortuna para el próximo Presidente, es que su partido también ganó el Congreso de la Unión en sus dos cámaras.

De esta forma, López Obrador puede ordenar a sus Diputados federales y Senadores, que cuentan con la mayoría legislativa, a que voten por la reducción de sus salarios, bonos y demás prestaciones que suman cuentas importantes, para lograr la austeridad que durante muchos años se ha pedido sin ningún resultado.

Solo quedará la baja salarial para los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Actualmente, estos Ministros tienen un sueldo nominal de 269 mil 215 pesos; más 444. 380 de aguinaldo y prima vacacional; más 554 mil 595 pesos por Pago por Riesgo. En otros tabuladores se les menciona con un sueldo de 520 mil pesos mensuales.

Obviamente, los Ministros de la Suprema Corte se niegan en forma terminante a reducir sus ingresos, mediante diversas argucias como la de decir que de esa forma no se prestan al soborno o a decisiones irregulares. La defensa más firme que establecen es lo estipulado por el artículo 94 constitucional, que declara la irreductibilidad de los salarios a los miembros de la Suprema Corte.

Lo malo para estos personajes, de sangre azul por sus grandes ganancias, es que el Próximo Presidente Andrés Manuel López Obrador puede manipular al Congreso federal –cuenta con ese poder- para que se reforme o se elimine el Artículo 94, con lo cual los Ministros de la Corte tendrían que aceptar la reducción de sus salarios y jugosas prestaciones. Todo eso lo veremos a partir del 2019. Por el momento son simples especulaciones.

