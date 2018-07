Foro Político

18-07-2018

Por Salomón García Gálvez

FISCALÌA: RESULTADOS Y ATAQUE

En Guerrero, el cargo de Fiscal General del Estado es de alto riesgo; son pocos los abogados que tienen los arrojos de aspirar a desempeñar la función de combatir a la delincuencia o la prevención de ésta.

La amenaza contra cualquier Fiscalía o Procuraduría (de Justicia) estatal es latente por parte de la delincuencia organizada y hasta desorganizada.

Los delincuentes “trabajan” las 24 horas y mejoran sus métodos y operativos; los encargados de combatir al crimen tienen que modernizarse todos los días para ser más efectivos y ganarle al crimen.

El ataque a balazos ayer contra la Fiscalía de Acapulco confirma que la delincuencia reacciona ante el trabajo desplegado por la Fiscalía General del Estado a cargo del titular, Jorge Zuriel de los Santos Barrila.

Sería una falacia decir que no existen positivos resultados obtenidos por la FGE que hace sus mejores esfuerzos por abatir la impunidad; Guerrero no ocupa los últimos lugares en desempeño a nivel nacional. Es la espiral de la violencia la que pretende opacar el trabajo de la FGE.

De acuerdo con datos confiables, los más actualizados, la FGE incrementó hasta en un 44% la ejecución de órdenes de aprehensión; aumentó en un 42% la recuperación de vehículos robados y en un 43% la atención de solicitudes ciudadanas.

Asimismo, la FGE aumentó en 10% los acuerdos preparatorios; también rescató a 7 víctimas de secuestro; hubo incremento del 23% de solicitudes recibidas en materia de justicia penal.

Mediante operativos especiales fueron detenidos 13 presuntos secuestradores y enviados a prisión.

En síntesis, son los resultados obtenidos por la FGE a cargo del abogado Jorge Zuriel de los Santos Barrila, quien ha puesto en marcha diversos programas como el de “Tolerancia Cero” en Guerrero, aunque la reacción de grupos delictivos no se hace esperar y responden con furia; sin embargo, la FEG continuará trabajando al servicio de la ciudadanía. Esa es su misión justiciera.

PRI: LEVANTARLO DEL TERCERO.

En el PRI existe la llamada Nomenclatura o Club de “ilustres”, que son los que allí mandan y deciden todo. Son los “duros” del tricolor.

La renuncia de René Juárez Cisneros como líder nacional del PRI, quizás se debió a que al Club de “ilustres”, no gustó el discurso del ex gobernador guerrerense.

Palabras más o menos, RJC dijo que el PRI se había equivocado rotundamente al designar como candidato presidencial “externo” a José Antonio Meade; que no era el aspirante “adecuado”, entre otras cosas.

Solo dos meses duró RJC al frente del PRI nacional; renunció pero quedó al frente –por estatuto- Claudia Ruiz Massieu. Se espera que el PRI se levante del tercer lugar al que fue relegado por el Tsunami guinda (Morena) tras el triunfo de AMLO

Se espera que Claudia realice un buen papel al frente del PRI nacional, porque dentro de algunas semanas o meses podría ser relevada por alguien que tenga la aprobación de la Nomenclatura o Club de “ilustres”, los mandones.

También existe la posibilidad de que Claudia sea ratificada en el cargo de lideresa nacional del PRI, no solo por su reconocida capacidad sino porque tiene buenas “palancas” en la cúpula, y para sus futuros proyectos políticos de mediano y largo plazo.

En Guerrero, pese a la derrota, el PRI tuvo la suficiente votación para no perder su registro, gracias a los buenos esfuerzos del voto duro tricolor y el trabajo desplegado por el dirigente Heriberto Huicochea y su equipo.

Huicochea, pese a la debacle entregará “buenas cuentas”. Heriberto, tomará posesión como diputado local el próximo mes de septiembre, y trasciende que será relevado en la dirigencia estatal del PRI por Armando Soto Díaz, ex Coordinador de la pasada campaña presidencial del candidato Meade; también mencionan a Daniel Pano Cruz, “hijo putativo” de René Juárez Cisneros.

Para el PRI-Chilpancingo, se menciona a César Armenta Adame, quien tiene buena aceptación en la capital y sus comunidades… Punto. salomong11@yahoo.com.mx

