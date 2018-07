17-07-2018

Por Manuel Tello Zapata

LOS CAMBIOS EN EL PRI

Aunque no se esperaba tan pronto, la Renuncia de René Juárez Cisneros a la dirigencia nacional del PRI, tampoco generó mucha expectativa; porque su discurso posterior al primero de julio, se centró en la necesidad de operar con mucha autocrítica, estudiar las causas por las que el electorado le negó su voto al partido tricolor, y a la urgencia de comenzar una renovación profunda al interior del PRI.

Heriberto Huicochea Vázquez, Presidente del CDE del partido tricolor, calificó la renuncia de Juárez Cisneros como una decisión personal y muy respetable. Reconoció que nuestro paisano asumió la dirigencia nacional a solo dos meses de la elección presidencial, y siempre trabajó en pos de la unidad en torno a su candidato José Antonio Meade Kuribreña.

Huicochea también coincide en la necesidad de realizar al interior del PRI una transformación del tamaño de la derrota y aseguró que en eso están trabajando. En relación al cambio de dirigencia a nivel estatal, dijo que no es una prioridad inmediata, porque están trabajando en las tareas para la renovación del partido. En el próximo mes de septiembre, Huicochea Vázquez tomará protesta como diputado local. Es por eso que el cambio en la directiva estatal podría realizarse a mediados de agosto.

Diversas especulaciones aseguran que el próximo dirigente estatal del PRI, será el todavía joven, pero experimentado político: Daniel Pano Cruz. Sin duda alguna, su presencia como dirigente vendría a darle un amplio paso hacia la renovación institucional de este partido, que requiere de grandes esfuerzos para que los auténticos priístas, los que siguen amando a su partido pese a la gran derrota sufrida, regresen a la militancia con bríos renovados.

Con la renuncia de Juárez Cisneros a la dirigencia nacional del PRI, desde ayer asumió dicho cargo su Secretaria General, la también guerrerense Claudia Ruiz Massieu, quien tendrá una responsabilidad enorme; porque los grandes caciques priístas como Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo entre otros, ya se pasaron descaradamente a MORENA. Claudia tendrá gran independencia para manejar al partido y espera que haga un gran trabajo.

Por otra parte, también se mencionan para relevar a Heriberto Huicochea Vázquez en la dirigencia estatal, al ex candidato a diputado local por el primer distrito: César Armenta Adame, y a quien coordinó la campaña de Meade en Guerrero: Armando Soto Díaz. Ambos representan al nuevo PRI y podrían hacer un buen papel como dirigente estatal. Veremos y comentaremos.

CAMBIOS EN EL SUSPEG

El Secretario General del SUSPEG, David Martínez Mastache, sostuvo una reunión con el Director general del DIF Guerrero, José Francisco Solís Solís, con el objeto de entregar a ese organismo público descentralizado que preside la señora Mercedes Calvo de Astudillo, la minuta de acuerdos 2018, que rija la actividad laboral de los trabajadores sindicalizados que operan en esa dependencia. Durante la reunión, David Martínez, quien estuvo acompañado por el dirigente de la Sección XLII, José Enrique Salmerón, enfatizó la buena voluntad y humanidad que siempre ha tenido la primera Dama para con los trabajadores del DIF estatal.

Por otra parte, el dirigente del SUSPEG se trasladó al puerto de Acapulco, donde ayer la Secretaria General de la Sección XXIV, Victoria Cruz González, rindió su cuarto informe de labores. Al mismo tiempo se llevó a cabo el proceso para elegir al nuevo Secretario Seneral de esa sección. Participaron las planillas “Rosa y Gris”, que encabeza Rosalinda Marín Terán, y la “Verde y Blanca”, con Orlando Cruz García al frente.

El nuevo dirigente será elegido por los casi dos mil trabajadores de esa sección sindical que trabajan para el ayuntamiento porteño. La elección se realizó en orden y con mucha civilidad aunque llegada la noche del lunes, se ignoraba todavía quien fue el triunfador. El dirigente estatal Martínez Mastache permaneció durante todo el evento y fue objeto de muchos saludos y reconocimiento por parte de sus compañeros sindicales.

manueltello2002@yahoo.com

