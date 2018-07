La opinión de Hugo Figueroa

16-07-2018

AMLO Y SU PLAN DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

Hugo Figueroa Ocampo

El plan de austeridad propuesto por el presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo acabar con los privilegios e intereses creados por los gobiernos del PRI y PAN. Y es que tanto panistas como priistas han vivido como reyes durante sus mandatos al igual que sus colaboradores. Se pagan del erario público lujos, doctores particulares, viajes al extranjero, las mejores ropas y zapatos, casas, autos, guaruras, fiestas y borracheras etc, etc. Eso va a terminar con el nuevo gobierno Republicano encabezado por Amlo.

Las borracheras de Felipe Calderón a costa del erario público, las compras de la gaviota en tiendas de alta alcurnia se acaban, las pensiones de 5 millones para ex presidentes emanados del PRI y PAN serán suprimidas, las únicas pensiones a las que tendrán acceso serán a la pensión para adultos mayores, si tiene 65 años o más, y la pensión del ISSSTE, si trabajaron más de 15 años en el servicio público. El avión de 7 mil millones de pesos, que todavía no acaba de pagar Peña Nieto, será vendido. Los diputados federales y Senadores de la República se bajarán el sueldo a menos de la mitad, ya no tendrán compensaciones ni servicios médicos a cargo del erario público.

Los diputados locales en los 19 estados donde Morena será mayoría, se reducirán también el sueldo y desaparecerán otros privilegios de los que gozaron durante décadas los del PRI Y PAN. En noviembre que se aprueben presupuestos estatales y el federal, se verán reflejados los primeros cambios de un nuevo gobierno austero y Republicano. Desde luego, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les reducirán su sueldo que actualmente es de 600 mil pesos mensuales, una mentada de madre para los mexicanos, debido a que como ha dicho Obrador: existe un gobierno rico y un pueblo pobre.

Esta austeridad también se verá reflejada en gobiernos estatales y municipales, al menos en los 19 estados del país en donde Morena y partidos coaligados tiene mayoría en los Congresos Locales. En los municipios y gobiernos estatales de esas entidades, ya no habrá privilegios, se comenzará a acabar con el derroche de recursos públicos. El cambio verdadero para nuestro país está en puerta, y a partir del uno de julio se comienza a respirar otro ambiente en nuestra nación. Los hechos comenzarán a verse desde el uno de septiembre, fecha en que toman posesión los diputados federales y Senadores, y en el caso de Guerrero la legislatura local. Por este medio seguiré informando del nuevo sendero luminoso por el que caminará nuestro país con Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República.

ASTUDILLO REPRUEBA EN LAS URNAS

No se lo esperaba Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero. Perdió la mayoría en la cámara del Congreso Local. Tan solo tendrá 11 legisladores, 7 el PRD, uno el PAN, 3 el PT, uno el verde, entre otros. Morena contará con 21 diputados locales, que haciendo alianza con el PT logran la mayoría simple. Morena gana Acapulco e Iguala, así como otros 16 municipios, el PRD gana Chilpancingo y el PAN Taxco de Alarcón. El PRI en estas elecciones del uno de julio, también quedó en la ruina en nuestra entidad suriana.

El mal gobierno de Astudillo se lo cobró la gente en las urnas, la promesa demagoga y falsa de su eslogan de campaña electoral referente al orden y paz fue restregada en su rostro a través del voto popular. Y en el Congreso local, desde luego, los diputados de Morena impulsarán la reducción de sueldos y compensaciones para los funcionarios del gobierno de Guerrero, comenzando con el gobernador, acabarán con los privilegios de unos cuantos encumbrados y saqueadores de las arcas estatales, para presupuestar ese dinero a favor del desarrollo de nuestro estado, sumido en la pobreza y la violencia.

Los elitistas gobernantes, encabezados por Héctor Astudillo Flores, caerán de su nube de privilegios, comienza una nueva era para Guerrero, misma que habrá que consolidar en las elecciones de 2021, en donde los ciudadanos debemos sacar de palacio de gobierno al PRI, y con un gobierno democrático iniciar verdaderamente el desarrollo del histórico pueblo de Guerrero.

