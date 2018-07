Foro Político

12-07-2018

Por Salomón García Gálvez

EVODIO Y MAL: ¡IGUALES!

Una caricatura publicitada ayer en conocido diario de Acapulco (El Sur) signada por su autor Otero, pone al desnudo la ineficacia y la negligencia con que conducen las comunas de Acapulco y Chilpancingo, los alcaldes Evodio Velázquez y Marco Antonio Leyva (MAL). Ambas ciudades casi se ahogan en basura.

La caricatura hecha por Otero personifica a Evodio y a Marco Antonio; ambos munícipes, están dentro de tambos de basura y solo aparecen de frente con rostros compungidos. Al pié de los bidones hay montones de desechos, con la leyenda: “Chilpancingo” y “Acapulco”.

“Resuelvan el grave problema… de la basura”, es la frase que aparece en dos cartulinas que sostienen MAL y Evodio, quienes sudan la gota gorda ante la cercanía de la contingencia por la basura que inunda calles de Acapulco y la capital.

Pareciera que tanto a Evodio como a MAL, los cortaron con la misma tijera e hicieron el mismo trazo. Casi son idénticos: Mentirosos, demagogos, farsantes, corruptos y cínicos.

Arribaron al poder sólo para enriquecerse y burlarse de la población que en algún momento creyó en estos dos pésimos políticos; uno PRD (Evodio) y el otro PRI (MAL).

Tanto en Acapulco como en Chilpancingo, la ciudadanía votó en contra de los partidos que aún gobiernan ambos municipios: el PRD y el PRI. En el puerto ganó Morena y en la capital el PRD. Hubo voto de castigo contra perredistas y priistas, por los pestilentes gobiernos que hacen Evodio y MAL.

En Acapulco perdió el PRD y su ex candidato Joaquín Badillo; en Chilpancingo perdió el PRI y su candidata Beatriz Vélez, quienes iban a tapar todas las porquerías a los alcaldes, Evodio Velázquez y MAL.

El Congreso Local le revocará su mandato al alcalde de Chilpancingo MAL, porque éste perpetró diversos ilícitos como: Desviación y malversación de recursos que superan los cien millones de pesos.

Es el mismo caso del alcalde de Acapulco Evodio Velázquez, quien no solo se burló del Congreso Local al solicitar y endeudar a la comuna del puerto mediante un crédito de más de 160 millones de pesos, mismos que utilizó para fines políticos y para campañas políticas, y de su esposa.

Perverso y ruin como es MAL, ahora anda buscando a un padrino y madrina en Morena, para que obtenga blindaje y no se le investigue ni castigue por los delitos que perpetró.

MAL se tomó una fotografía con la abogada Olga Sánchez Cordero, futura titular de Gobernación, gráfica que presume en redes sociales.

MAL, ha hecho correr la versión que será Subsecretario de Gobernación, súbdito de AMLO. Seguramente el presidente electo AMLO, no conoce la negra biografía de MAL, quien anda desesperado y que el Peje lo “purifique”.

Evodio, también anda buscando padrino y/o madrina en la cúpula de Morena, para que le perdonen todas las corruptelas y tarugadas que comete como alcalde.

Nervioso como anda Evodio, ya le cambió el carácter; a cada rato “pendejea” a los empleados y a cuanto subordinado puede, por simples detalles.

Tanto el alcalde de Acapulco como el de Chilpancingo, temen que luego que terminen sus periodos, y en un arranque inesperado el presidente AMLO voltee su mirada a Guerrero y se proceda jurídicamente contra los dos “personajes” -Evodio y MAL- y terminen en el Cereso… ¡Son iguales!

LÒPEZ ROSAS: NO A JUICIO POLÌTICO.

Trágico y terrible lo ocurrido hace casi siete años en Chilpancingo, la tarde del 12 de diciembre del 2011, en el punto conocido como Parador del Marqués. Al sur de la capital.

Allí, fueron asesinados a balazos dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa: Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.

Afirman, quienes vieron de cerca, que las balas fueron disparadas por policías federales que utilizaron fusiles de alto poder. Los ministeriales de Guerrero no dispararon contra los normalistas. Lo hicieron “al aire”.

Por ese hecho, el ex Procurador de Justicia de Guerrero Alberto López Rosas fue acusado ante varias instancias, entre ellas el Congreso Local, al que se demandó que se le aplique juicio político.

Responsabilizan a los federales de haber dado muerte a los dos estudiantes, luego que éstos se enfrentaron a los gendarmes, a quienes apedrearon y los replegaron.

Los de la PFP perdieron el “primer raund” ante los ayotzinapos; existen versiones que un comandante de los federales recibió una pedrada en el rostro; fue descalabrado y sangró mucho.

Por eso reprimieron a balazos a los normalistas, con saldo de dos muertos -Alexis y Gabriel-; luego, vino el incendio a la gasolinera donde casi murió Gonzalo Rivas Cámara, quien sufrió quemaduras en todo su cuerpo, pero apagó el fuego y evitó una catástrofe.

Casi siete años más tarde, el ex Procurador de Justicia -de la era aguirrista-, López Rosas, pide que el Congreso Local NO le aplique juicio político, por los hechos ocurridos el 12 de diciembre del 2011, día de la Virgen de Guadalupe, tarde triste y trágica para Chilpancingo… Punto.

salomong11@yahoo.com.mx

Comments

comments