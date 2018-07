El voyerista

12-07-2018

Por Alfredo Guzmán

¿Los mensajes cifrados?

Los resultados electorales del pasado reciente, tienen una lectura clara de lo que no quiere la sociedad. Y ganó Andrés Manuel López Obrador, candidato en quien la gente confió, puede hacerlo.

Y ahora los gobiernos electos y los que ya existen, deben caminar por ese nuevo sendero.

Y si se cumple con esa promesa, lo que sigue será deslizarse como miel sobre hojuelas.

La gente puede tolerar muchas cosas, hasta elegir priistas, ahora con una nueva camiseta, perredistas disfrazados, panistas conversos, narcos con careta de sociedad civil.

Pero lo que no quiere tolerar es políticos corruptos. Y quien no cuide esa situación, tendrá mayor dificultad, para avanzar en el ánimo social.

El mensaje es para todos. Porque en todos lados, en todos los partidos, existen políticos con esa característica. Y otro elemento que lleva implícito el mensaje de las urnas, es que todos se pongan a trabajar y dar resultados.

Hay muchos mensajes más, pero la misma sociedad es sabia. Sabe que si pide mucho, no logrará nada. Por eso, ella misma ha establecido, que la concordia entre todos los mexicanos, es lo más adecuado y ha desterrado, la posibilidad de usar el hacha y cortar manos a los que han abusado.

No se trata de borrón y cuenta nueva, sino que si hay indicios de abusos, se intervendrá, pero es obvio que quien sea tomado con las manos en la masa, será sancionado como lo establece la ley y no habrá impunidad, que es lo que ha ocurrido casi siempre.

Bueno, no siempre, sino cuando el susodicho, es contrario al nuevo poder.

Los ajustes de cuentas contra los contrarios, ha sido cotidiano. De lo que se trata ahora es que se actuará contra todos, hasta los de casa del nuevo gobierno, lo cual habrá de ser el mejor mensaje.

Y ese mensaje ha llegado al estado de Guerrero y cada quien lo ha entendido a su manera.

Por ejemplo el Auditor General del estado, Alfonso Damián Peralta, alertó sobre el uso de recursos federales, para la adquisición y compra de fertilizante para los campesinos de Guerrero. No habla de corrupción, pero sí de un posible desvío de recursos.

El gobierno del estado, vía su titular Héctor Astudillo Flores, ha comentado que la compra de fertilizante por los gobiernos municipales y del estado, es un acto solidario y promotor de una mejor siembra de maíz, principalmente. Eso ha motivado que haya mejores cosechas, ya que de un millón de toneladas en otros años, con el apoyo del fertilizante en los municipios, se ha logrado elevar los resultados en un 25 por ciento.

Y lo anterior será a interpretación de autoridades federales.

Y hablando de campañas de moralidad, debo reconocer que el anuncio realizado por el Fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos, al iniciar una campaña de honestidad de los servidores públicos, que atienden los Ministerios Públicos (MP), inicia con un reconocimiento a un hecho real.

Un cambio que se logre, un paso que se dé, una estrategia que permita que los funcionarios de la Fiscalía sean menos corruptos, es importante. Nunca he visto a un Fiscal, antes Procurador, visitar una agencia del MP, ayer lo constaté. Y es que hay muchas agencias que deben ser remodeladas y su personal capacitado en las nuevas formas, ligadas a los juicios orales.

Y creo que si el mensaje contra la corrupción avanza en todos los sentidos, en todas las áreas, en todas las dependencias y hasta en la misma sociedad, quien ganará seremos todos.

Hay tareas que cumplir, hay acciones que realizar, hay eventos que culminar y si en ello va implícito, caminar todos donde la corrupción aminore, disminuya y permita que seamos más honestos todos, habremos de haber empezado una nueva sociedad. Enhorabuena.

Comments

comments