Foro Político

11-07-2018

Por Salomón García Gálvez

AMLO: ¿CUMPLIRÀ SUS PROMESAS?

Ningún ex presidente de la República Mexicana de la era moderna, había arribado al cargo legitimado por más de 30 millones de votos como Andrés Manuel López Obrador, quien provocó tantas expectativas entre la población, que será muy difícil que pueda cumplir todas sus promesas de campaña.

El llamado “gasolinazo” -alza al precio de los combustibles y demás energéticos-, provocado por el gobierno priista encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, fue el detonante para que el ex candidato presidencial subiera sus bonos y lo colocara como puntero en todas las encuestas, hasta el día de las elecciones donde ganó de manera contundente en las urnas.

Fueron muchos los factores que propiciaron el repudio hacia gobierno federal emanado del PRI, lo cual fue aprovechado por el ex candidato presidencial AMLO; además de las reformas como la educativa. En charola de plata le entregó la cúpula priista la silla presidencial al ahora mandatario nacional electo.

Será muy difícil que el presidente AMLO les quite sus millonarias pensiones a los ex presidentes de la República, como lo ofreció durante su campaña.

Los ex mandatarios además de recibir millones de pesos anuales tienen otros apoyos como seguridad y logística; personal del Ejército Mexicano son la servidumbre de los ex presidentes, priistas y panistas. Viven como jeques árabes o monarcas de países bananeros, a costillas de la ciudadanía y sus impuestos.

Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Luis Echeverría Álvarez, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón, y la “esposa” (dama de la farándula) de José López Portillo, reciben millones de pesos anuales como pensiones. Una sangría a la pobre economía de la mayoría de los mexicanos; una vergüenza, por donde se le vea.

Si el presidente AMLO logra bajar el precio de los combustibles y energéticos, y quitarles las pensiones a los ex presidentes y las consortes de éstos, el pueblo mexicano mucho se lo agradecerán; será muy difícil pero no imposible que AMLO lo haga, sobre todo porque se trata de: “La mafia en el poder”. Al tiempo.

FISCALÌA TRANSPARENTE.

“Tu Fiscalía Transparente” se denomina uno de los programas que echó andar el joven Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila, como parte de una campaña de combate de la corrupción.

Se trata de que los servicios que presta la FGE en todas sus instancias como Ministerios Públicos del Fuero Común sean de manera gratuita sin que los ciudadanos tengan que pagar o les condicionen cualquier labor o les retrasen trámites; todo gratuito.

“Guerrero sin Corrupción” es otro programa que puso en marcha el Fiscal De los Santos Barrila en todas las oficinas regionales de la dependencia, con el objeto de que los servicios que se brindan sean con atención, agilidad efectiva y confiable; además de manera respetuosa dentro de la legalidad. Todo servicio de la FGE es gratuito, sin recibir dinero en efectivo y/o regalos.

AYUTLA: ¿BOMBA DE TIEMPO?

Dicen que darles poder a los ignorantes, es lo peor que puede ocurrir; y más si les permiten portar armas, para que las utilicen contra la población indefensa. Eso ocurre en el municipio de Ayutla de los Libres.

En Ayutla, la bomba de tiempo está activada, ante la cercanía de las votaciones para elegir a las autoridades municipales “por usos y costumbres”, como lo autorizó el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) que dirige Nazarìn Vargas Armenta.

Para muchos, fue un grave error que el IEPC haya permitido que se utilice el método arcaico “por usos y costumbres”, para elegir autoridades municipales en el único Ayuntamiento de Guerrero: Ayutla de los Libres.

Más claro: Las mismas autoridades electorales propiciaron la voracidad y desmedida ambición de grupúsculos armados quienes disputarán el control político y económico de ese Ayuntamiento.

La bomba de tiempo está activada en Ayutla, donde la alcaldesa saliente Hortensia Aldaco Quintana denunció amenazas de muerte en su contra; también contra sus familiares, provenientes de un grupo armado que ambiciona quedarse con esa comuna.

Responsabiliza a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y sus policías comunitarios, de lo que le pueda ocurrir -a la señora Aldaco Quintana-.

Es real el peligro, que el Ayuntamiento de Ayutla de los Libres caiga en manos de grupos armados fascistas. Si la bomba estalla, el IEPC se lavará las manos como Poncio Pilatos… ¡Cuidado!… Punto. salomong11@yahoo.com.mx

