11-07-2018

LAS NUEVAS AUTORIDADES DE TAXCO

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos y amables amigos y lectores, este temporal de lluvias lo siento muy magro, el temporal de 2017 fue lluvioso a todo lo que da, para estas fechas ya tenia yo llena mi cisterna, ahora llueve uno o dos días y deja de llover una semana.

En fin: Así están los cambios climáticos, solo falta que ahora llueva en otoño e invierno.

Bueno; ya pasaron las elecciones, ya sabemos quien gobernara el Municipio los próximos tres años, quienes serán nuestros representantes en el Congreso del Estado y a que nos atendremos en el Congreso de la Unión y en la Cámara de Senadores.

Aquí en Taxco, pues se impuso la razón, gano el Candidato de mejor propuesta, de mejor trato con el electorado, y de mayor convencimiento a las clases votantes.

La candidata del PRI, prefirió buscar la Alcaldía de Taxco, que pelear una Senaduría o una Diputación Federal, plurinominal, pues considero que con el Cargo que tenía, y con su hoja Curricular le alcanzaba para pedir esa nominación.

Prefirió la Alcaldía, a pesar de saber que fue una imposición del Ejecutivo Estatal, que ella, tenía varias facturas pendientes de pago con la clase política Taxqueña, sin embargo, también sabía claramente que como decía mi madre; En el Pecado llevaría la Penitencia.

Ahora; en Mi Opinión, el Gobernador de la Paz y el Orden, tendrá que otorgarle una posición dentro del Gabinete, hasta que termine el sexenio.

En Taxco, la población estará esperanzada en el Gobierno del Candidato ganador, este cuenta con la experiencia de ya haber sido Alcalde, de haber sido Diputado, tanto Federal como Local, Delegado de Economía, de SEDESOL y del IMSS en el Estado de Guerrero, además Contralor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.

Los empresarios, los comerciantes, los artesanos, en fin, toda la población Taxqueña desea solucionar sus problemas, desea que haya mas turismo, que el comercio de la Platería repunte, que la Minera vuelva a trabajar etc. etc.

Todo se puede lograr, paulatinamente, pero se puede lograr, solo que:

Se necesita que el pueblo en General se una y trabaje, porque si le van a dejar la carga al Gobierno que lo haga totalmente y solo, va a estar más difícil.

Aquí debe ser como dice la canción, esa que cantaba José Luis Rodríguez El Puma:

Agárrense de las manos, pueblo y Gobierno y se solucionaran más rápido las cosas.

En cuanto a las Diputaciones locales, todos conocemos la Capacidad de Omar J. Flores Majul, ya fue Diputado Federal, Diputado Local y Alcalde de Taxco, conoce el entramaje de las Legislaturas, y sabe cómo bajar recursos.

El único problema que veo es que el PRI, estará muy disminuido en el Congreso Local y quien sabe si MORENA que es mayoría, avale tal o cual iniciativa, y quieran y puedan bloquear a los PRIISTAS.

De Aracely Alvarado, pues simplemente actualmente no la conozco, la conocí muy niña cuando mi relación de amistad con Antelmo Alvarado era cordial.

Ahora solamente puedo decir que llega al Congreso como una muestra de poder del Sector CTM, del colmillo super retorcido de el papa, de la futura Legisladora no puedo opinar nada, solamente diré que es Plurinominal, que no tiene compromiso con Taxco, solamente con su sector y que muy al estilo de su papa, nunca volteara a ver a Taxco.

Por cierto; me llama poderosamente la atención el hecho de que los cinco Municipios vecinos de Taxco, ninguno será gobernado por el PRI, tres por la coalición PAN-PRD-MC que son Taxco, Pilcaya y Tetipac, dos por MORENA, Iguala y Buena Vista de Cuellar y uno por el PRD que es Ixcateopan, tal parece que el PRI esta en peligro de extinción.

No olviden que; esta es tan solo Mi Opinión.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

