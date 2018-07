En mi opinión

05-07-2018

¿QUE PASARA CON EL PRI?

José Avilés Cuevas

Bueno, después de la hecatombe que provocó MORENA en el País, creo que muchos deben de poner sus barbas a remojar, bueno dentro del PRI.

Alguno de ellos llegará a la final.

Bueno, después de la hecatombe que provocó MORENA en el País, creo que muchos deben de poner sus barbas a remojar, bueno dentro del PRI.

Insisto, México reaccionó ante el hartazgo que han propiciado la mayoría de la clase política, pero más los del PRI aunque se haya manejado el PRIAN.

El pueblo Mexicano se volcó a las urnas para dar su voto de castigo a esos dos partidos dentro de las normas que rigen nuestro país.

René Juárez, aparecerá dentro de la Historia del PRI como el Presidente que perdió todo, no ganó nada, y si Manlio Favio renuncio por haber perdido unas Gubernaturas, René debe desaparecer del mapa político en Guerrero y en todo México.

Lo mismo su colaborador que estuvo como Delegado en Guanajuato, ahí el PAN ganó 25 de los 46 municipios, los demás se repartieron los otros partidos, y lo peor de los 22 Distritos Electorales el PAN gana 21, mayoría total.

En Michoacán tampoco le fue bien, no gano el PRI una sola Senaduría, de los 24 Distritos Locales MORENA ganó 15, PAN-PRD-M.C. 7 Bueno no ganó un solo Distrito y de los 111 Municipios MORENA/PT ganó 19, PAN-PRD-M.C. 36 PRI 21 y la chiquillada los demás.

Aquí en Guerrero, también el Congreso del Estado estará en manos de MORENA, el PRI ganó en Zihuatanejo 1 Distrito el XII, San Marcos el XIII, Eduardo Neri el XIX, Taxco de Alarcón el XXI, Huitzuco el XXIII y Chilapa el XXV.

Hago la aclaración:

Todos son importantes pero Taxco no deja de ser un Distrito importantísimo para el Estado por lo tanto, creo que nuestro Diputado Omar J. Flores, tendrá que presidir alguna importantísima comisión al igual que el Diputado de Zihuatanejo.

Bueno esa es Mi Opinión.

Las Pluris importantes serán para Héctor Apreza Patrón, que supongo será el Coordinador de la pequeña fracción PRIISTA y Heriberto Huicochea, Presidente actual del CDE del PRI.

Es más, posiblemente si otra cosa no sucede, Héctor Apreza podría ser uno de los aspirantes dentro de dos años a la Gubernatura del Estado, si a Manuel Añorve no se le vuelve a ocurrir ser candidato.

A todo esto; se le demuestra una vez más al C.D.E. del PRI que Taxco es un bastión priista, posiblemente Iguala tenga mayor votación, pero votación cautiva, la de Taxco.

La penúltima vez que se les demostró fue en la elección para Gobernador de René Juárez, este ganó la Gubernatura del Estado, exactamente con la cantidad de votos que le otorgó Taxco, sin embargo, a los Taxqueños nunca los toman en cuenta para puestos de Secretarios, o de Gabinete siempre de Sub Secretarios, (cuando mucho) y Taxco aunque diga el Gobernador de la Paz y el Orden que solo representa el 3% de la votación Estatal, con la votación de Taxco sale adelante el PRI.

Lo que sí; esta vez Taxco estará bien representado en el Congreso con el Diputado Omar J. Flores, ya que cuenta con la experiencia Legislativa y esperamos haga un excelente papel.

Como estaría el Tsunami del domingo, que hasta Cuauhtémoc Blanco resultó electo para Gobernar el vecino Estado de Morelos, parafraseando con José Francisco Ruiz Massieu, cuando escribió sobre el asesinato de Luis Donaldo, dijo:

Pobre Luis Donaldo, pobre de mí.

Yo digo; pobre del Estado de Morelos, pobre de sus habitantes.

En fin; cada quien tiene las autoridades que merece.

Bueno, esta es tan solo Mi Opinión.







