Foro Político

05-07-2018

Por Salomón García Gálvez

1 DE JULIO: VIERON SU REALIDAD

Lo que ocurrió el pasado domingo 1 del actual fue algo inédito, inverosímil, nunca antes visto: Muchos de los participantes –directos e indirectos- de la contienda electoral en búsqueda de cargos de elección, vieron crudamente su cruel y triste realidad. El efecto espejo fue brutal para muchos. Ni así entienden, ni entenderán.

Antes de la jornada comicial, muchos de los actores políticos se mostraron tal cual son: Ambiciosos, mezquinos, voraces, seres sin escrúpulos, capaces de todo con tal de conseguir sus fines. La ciudadanía los examinó en las urnas, y en muchos casos los aprobó, pero también los repudió.

Se cayeron muchos proyectos políticos, no solo de los ex gobernadores de Guerrero sino también de grupos de poder y hasta de los poderes fácticos; incluso, éstos últimos en algunos casos hasta se fortalecieron en ciertas zonas “calientes”.

Los resultados de la reciente jornada electoral su saldo arrojó muchas lecturas políticas; hubo de todo: Felicidad, júbilo, lágrimas y risas, llanto y desilusión; también ira y venganzas, dolor, sangre y hasta muerte.

Antes, durante y después de la jornada electoral corrió la sangre: hubo ejecutados, levantones y ataques derivados de la política la cual ha sido envilecida por los seres humanos. La ambición por el poder y el dinero, no tienen límites aquí y en todos lados.

El escenario más trágico aún no termina; pareciera que empieza como la inagotable espiral de la violencia que huele a pólvora, fuego y sangre. La violencia es imparable; veremos si el nuevo presidente AMLO logra frenarla. Ese es el verdadero tigre que el presidente AMLO habrá de domar.

A los ex gobernadores que participaron en la contienda, directa o indirectamente, les fue muy mal, empezando por René Juárez quien a pesar de echarle todas las ganas como líder nacional del PRI, su candidato José Antonio Meade, nunca levantó ni pasó del tercer lugar donde se quedó y perdió estrepitosamente. Meade, siempre fue pésimo candidato.

De todos modos RJC se blindó a tiempo: Es diputado federal electo y tendrá blindaje y fuero por tres años. RJC podría ser Coordinador de la mini bancada del PRI en la Cámara Baja o bien su amigo Miguel Osorio Chong quien también será legislador federal.

Rubén Figueroa Alcocer, nunca ha entendido que sus mejores tiempos pasaron. Intentó catapultar a su vástago Rubén Figueroa Smutny con la candidatura a la alcaldía de Acapulco utilizando al partido Panal.

El arrogante y soberbio júnior quedó casi en el último lugar de la competencia del puerto. A ver si así entiende el clan Figueroa, que su cacicazgo feudal llegó a su fin en Guerrero.

Ángel Aguirre Rivero, apoyó moralmente al ahora alcalde electo de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán. La mayoría de los candidatos que el ex gobernador respaldó perdieron, empezando por el negrero empresario ex aspirante del frente PRD-PAN-MC Joaquín Badillo, quien quedó en tercer sitio de la competencia de Acapulco. Hasta en su natal Ometepec perdió la alcaldía el perredismo. AAR, aún tiene buena imagen en Guerrero, pero los tiempos ya no le favorecen.

Zeferino Torreblanca Galindo, es otro terco que no quiere entender que debe ir al retiro político. Dos veces ha perdido la alcaldía de Acapulco con el PAN y PT. A ver si con eso se jubila.

Como gobernador ZTG reconoció y elogió al ex presidente Felipe Calderón, luego que éste le robó la elección del 2006 al ahora presidente electo AMLO.

Y todavía “Z” pretendía que AMLO lo hiciera candidato de Morena a la alcaldía del puerto donde se negó declinar por Adela Román. AMLO no sufre de amnesia; el presidente electo NO es ningún pendejo.

Lo que debieran hacer esos señores es un club de ex gobernadores, jubilarse, retirarse de toda grilla como lo hizo en sus tiempos el ex mandatario Alejandro Cervantes Delgado, quien paseaba por las calles de Chilpancingo con la frente en alto.

Cervantes Delgado, comía en cualquier fonda chiquita que pareciera restaurante y platicaba con la gente; nunca anduvo de caliente en los procesos electorales. Don Alejandro era un señor respetable y estimado por la ciudadanía. De estos políticos casi ya no existen… Punto.

salomong11@yahoo.com.mx

Comments

comments