05-07-2018

Por Manuel Tello Zapata

AGB; UN SALUDO PARA ASTUDILLO

A pocas horas de que se termine en el IEPC el conteo de votos y apertura de urnas en el municipio de Chilpancingo, el candidato del PRD-PAN-MC, Antonio Gaspar Beltrán, ofreció una conferencia de prensa acompañado por sus colaboradores más cercanos, candidatas (os) a Regidores, Sindicos, para saludar a todos los chilpancingueños paisanos suyos, agradeciendo a todos los que votaron por su propuesta en las urnas el domingo anterior.

El virtual candidato electo, quien este jueves podría recibir su constancia de mayoría, afirmó que nunca entró al proceso electoral con un cheque en blanco (como sí los hicieron algunos de MORENA) y siempre lucho sin actitudes triunfalistas, para ganarse el voto del pueblo. Dijo que la elección nos deja muchos temas de análisis, pero que el pueblo de Guerrero votó con mucho orden y legitimidad.

Envió un saludo afectuoso al Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, de quien dijo, lo va a buscar para platicar para que, como buenos paisanos de Chilpancingo, trabajen en coordinación buscando sacar adelante a la capital del Estado y a su pueblo, de todos los problemas que nos aquejan. Señaló que la ventaja que lograron en las urnas es irreversible, por lo que desde ahora se considera el futuro Alcalde capitalino, con el apoyo ciudadano.

Antonio Gaspar Beltrán envió también un saludo afectuoso a quienes contendieron con él en la elección, especialmente a la candidata de Morena, de quien dijo, debe sentirse como se sintió él hace tres años; aunque aseguró que en esta ocasión, el trabajo de la autoridad electoral fue más eficiente y no hubo alteración alguna en las urnas.

El próximo Presidente municipal de Chilpancingo hizo un recuento de las obras que tiene programadas para darle un nuevo rostro a nuestra capital, como el asunto del abasto de agua, recolección de la basura, la nómina municipal y prestaciones de sus trabajadores, el mejoramiento del rio Huacapa, entre otros temas de gran importancia para nuestra capital.

Acerca de la obra pública, afirmó que no la hará por caprichos u ocurrencias; establecerá un plan rector para que la obra pública obedezca a las auténticas necesidades de la ciudadanía. Otro de sus principales temas a manejar, dijo, serán las finanzas públicas, que deben ser bien ejercidas y en forma transparente, sin caer en actos de corrupción o malversación del presupuesto.

Antonio Gaspar agradeció el trabajo de toda la gente que se sumó a su causa, porque con su trabajo lograron consolidar este triunfo que es de todos. Al término de la conferencia de prensa, los asistentes aplaudieron con mucho ánimo cuando el candidato ganador expresó: “¡Viva Chilpancingo!”.

PARA AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA.

En su calidad de Presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, ocupará un papel protagónico en el manejo de las relaciones que la educación superior de México deberá sostener con el próximo gobierno federal, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, y con la Secretaría de Educación Pública.

En este sentido, el dirigente del CUMEX expuso que presentará al próximo Presidente de la República, un diagnóstico sobre la educación superior para que sea considerado en el plan nacional de desarrollo. En este documento, las universidades que conforman el CUMEX (las más importantes del país), solicitarán mayor cobertura y la ampliación del presupuesto para Educación.

El Rector Saldaña Almazán añadió que en dos semanas se entregará la propuesta del CUMEX al próximo Secretario de Educación Pública: Esteban Moctezuma Barragán. En torno a la ampliación de la oferta educativa, de acuerdo a un compromiso de López Obrador para que todos puedan estudiar sin hacer examen de admisión, el Presidente del CUMEX dijo que se deberán conocer primero las áreas de oportunidades económicas y esa será la ruta para ampliar la oferta educativa, en base a las necesidades del país.

Ejemplificó que en las universidades públicas actualmente las áreas clínicas están muy reducidas, e incluso en escuelas como Enfermería y Medicina se ven obligadas a bajar la matrícula, porque no hay espacios disponibles. De ahí la importancia del diagnóstico que entregará el CUMEX al próximo gobierno, para que se asuman las medidas pertinentes, concluyó el Rector de la UAGro.

Por otra parte, Javier Saldaña Almazán inauguró el curso taller “Lineamientos para el Manejo Adecuado de los Recursos Financieros en las Unidades Académicas”, dirigido a los nuevos directores de nivel medio y superior, para capacitarlos sobre la normativa financiera de la UAGro. En el evento, el Rector informó que la institución no recibió observaciones por la Auditoría Superior del Estado sobre sus obligaciones fiscales, que la acreditan como una de las instituciones más transparentes de la entidad.

manueltello2002@yahoo.com

Comments

comments