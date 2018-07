04-07-2018

Por Manuel Tello Zapata

EL CUMPLEAÑOS DE ASTUDILLO

Varios cientos de felicitaciones se están publicando en las redes sociales para felicitar al Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, con motivo de cumplir un año más de vida. Es palpable el afecto que se le tiene a este paisano chilpancingueño, que construyó una carrera política a base de esfuerzo, trabajo, dedicación y mucha mística de servicio.

En este sentido, lo que más ha satisfecho al mandatario estatal, es el desarrollo de la elección celebrada el domingo anterior, que se realizó en un ambiente de mucha paz y civilidad, contando con el resguardo de las fuerzas estatales y federales de seguridad. El mismo domingo a las diez de la noche, el Gobernador salió a la luz pública para manifestarse sobre el proceso electoral.

Agradeció el apoyo invaluable del grupo de Coordinación Guerrero y a los más de 44 mil funcionarios de casillas que con su trabajo demostraron que la democracia en Guerrero está consolidada. Astudillo reconoció el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, expresando su voluntad de trabajar con el nuevo gobierno, pensando en el más alto interés de las y los guerrerenses.

El Gobernador ofreció su colaboración y solidaridad para quienes resulten favorecidos por el voto ciudadano para ser Senadora, Senador de la República, Diputada, Diputados federales, y de manera especial a Alcaldes y comunas, Diputadas y Diputados locales. Expresó su reconocimiento para los organismos electorales, funcionarios de casilla, y a todos los ciudadanos que hicieron posible este proceso electoral.

Fiel a su costumbre, El Gobernador Astudillo Flores celebró su cumpleaños trabajando. Entre otras actividades, realizó una reunión con todo su gabinete para analizar temas de mucho interés para la ciudadanía, como alerta de género, migrantes, apoyo al campo, agenda turística, obra pública, etc. Como casi todos los guerrerenses, enviamos a nuestro Gobernador y paisano nuestras más sinceras felicitaciones por su onomástico.

EL TRIUNFO DE ANTONIO GASPAR.

Uno se los pocos candidatos guerrerenses a quien el efecto López Obrador le hizo los mandados, es sin duda el virtual Presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, quien representando en las urnas al PRD en coalición con PAN y MC, obtuvo un triunfo indiscutible en la elección del domingo anterior.

Irónicamente, una de las candidatas que mostraba grandes posibilidades de triunfo, la priísta Beatriz Vélez Núñez, reconoció totalmente el triunfo de Toño Gaspar, deseándole que tenga mucho éxito en su administración, para bien de los chilpancingueños. La candidata de MORENA en cambio (Silvia Alemán), se niega a reconocer su derrota pese a que los resultados le dan una clara ventaja al perredista.

Seguramente no tendrá éxito en sus reclamos; porque la elección fue limpia y clara. El buen carácter, mística de servicio y muchas ganas de trabajar para bien de nuestro pueblo capitalino, le ganaron a Toño el afecto de la gente, que no tuvo reparo alguno para votar por su causa en forma mayoritaria. Felicitamos desde este espacio al próximo Presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán. La Alternancia se da por primera ocasión en nuestra capital. Que sea para bien.

LA DERROTA DEL PRI.

La sorpresa más grande que todos los mexicanos vivimos del reciente proceso electoral, fue sin duda alguna el llamado efecto AMLO. Millones de ciudadanos fueron a las urnas para votar por el Peje y cruzaron todas las boletas a favor de MORENA, sin importar quienes eran los candidatos que postuló ese partido, o si los conocían. En forma cínica, uno de esos candidatos que se sacaron la lotería sin comprar boleto, escribió en el face: “Gracias a todos los que votaron por mí, aunque no me conocían”.

De este efecto, que nadie esperaba en Guerrero aunque se suponía que aquí iba a ganar Andrés Manuel, uno de los más perjudicados fue el PRI, partido que pese a haber postulado buenos candidatos en la mayoría de las regiones, y del excelente trabajo de coordinación que hicieron el dirigente estatal Heriberto Huicochea Vázquez y Héctor Apreza Patrón, sufrió una gran derrota en las urnas.

Candidatos como César Armenta Adame, Ricardo Moreno Arcos, Beatriz Alarcón Adame, Ricardo Taja, Betty Vélez y varios otros, fueron derrotados en las urnas por una multitud que creyó firmemente en las promesas y ofrecimientos que hacía López Obrador y hasta muchos priístas traicionaron a su partido. Hoy quienes votaron en contra y muchos pejistas, aseguran que el PRI está muerto con el resultado electoral.

Lo mismo se pensó en el 2000, cuando Vicente Fox ganó la presidencia de la República y seis años después, cuando Felipe Calderón los volvió a derrotar. Sin embargo, el PRI se mantuvo firme y recuperó la presidencia con Enrique Peña Nieto. La principal virtud de este partido, porque también las tiene, es que sabe reconocer sus derrotas sin hacerla de tos, como lo practican en otros partidos. Así sucedió el domingo por la noche cuando Pepe Meade reconoció que AMLO llevaba la delantera y había ganado el proceso electoral.

Cuando asuma el poder, López Obrador tendrá el gran reto de cumplirle al pueblo con todas las promesas que hizo durante su campaña. De no hacerlo, los millones de ciudadanos que votaron por él, comenzarán a desilusionarse y se arrepentirán de haberle dado su voto. Creemos que con ser AMLO un buen Presidente, ganaremos todos. En el PRI tanto sus militantes como su dirigencia deberán estar tranquilos. Hicieron un buen trabajo y como dice el dicho, “Lo que no acaba conmigo, me hace más fuerte”.

