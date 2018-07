Foro Político

04-07-2018

Por Salomón García Gálvez

CHILPANCINGO: LA ALTERNANCIA

Fueron varios los factores que propiciaron la derrota electoral del PRI en la capital de Guerrero –Chilpancingo-, donde nunca antes otro partido diferente había ganado la alcaldía.

El corrupto y mediocre desempeño del ¿alcalde? Marco Antonio Leyva (MAL) y el gris y deficiente trabajo de su suplente Jesús Tejeda, propiciaron la derrota del PRI.

A lo anterior se le agrega el hartazgo de un gran segmento de la ciudadanía; además la gente ya quería la alternancia que llegó a la capital.

Antonio Gaspar Beltrán, ex candidato de la coalición Guerrero al Frente (PRD-PAN-MC) será presidente municipal de Chilpancingo para el periodo 2018-2021. Es ganador indiscutible de la contienda.

Gaspar Beltrán, tiene a su favor más del 36 por ciento de la votación, mientras que una señora sin mérito alguno y que nunca ha sido ni presidenta de su colonia, pero que se le colgó a AMLO, quedó en segundo lugar y ahora anda con su escandalito.

Hace tres años Gaspar Beltrán había sido objeto de fraude electoral; le quitaron más de medio millar de votos que le fueron regalados al todavía alcalde de la capital MAL, para que ganase. Los electores se la debían a Toño, y le refrendaron su apoyo en urnas.

Además, Toño Gaspar siempre mantuvo estrecho contacto con la ciudadanía de Chilpancingo y sus comunidades; la derrota no lo arredró y mantuvo actitud sencilla y hasta humilde.

La otra cara de la moneda es MAL: Prepotente, arrogante y corrupto, quien de manera oportunista ya se le anda colgando a la futura titular de Gobernación Olga Cordero.

Este día el triunfador de la contienda comicial de la capital, Gaspar Beltrán recibirá su constancia que lo acredita como presidente municipal electo, en las instalaciones del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC).

CONGRESO: MORENA, ¿MAYORÍA MECÁNICA?

Resulta sorprendente el resultado electoral por cuanto a los 28 distritos locales, donde el partido Morena logró hasta 18 diputados; el PRI seis con su aliado PVEM; PAN 3 curules y PAN-PRD 1 asiento. Todos de mayoría relativa.

El IEPC todavía no asigna las diputaciones plurinominales a ningún partido que participó en la contienda, pero se anticipa que son 18 las curules que serán repartidas en las próximas horas.

El PRI tendría entre cuatro y seis diputaciones pluris que le asigne el IEPC; Morena dos o tres; la coalición PRD-PAN-PT tendría unas tres o cuatro; el PES 1, y así por el estilo de acuerdo al porcentaje obtenido.

En total –insistimos- serán asignadas 18 curules pluris para completar un total de 46 diputados que integrarían la 62 Legislatura de Guerrero donde el partido Morena tendría bajo su control la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo.

¿Y quiénes se perfilarían del partido Morena para presidir el liderazgo en el Congreso Local? Desde la óptica política daremos a conocer una terna. Veamos:

–Arturo Martínez Núñez, ganador en el distrito 10 de Tecpan de Galeana; es sobrino de César Núñez Ramos, Delegado de Morena en Guerrero.

–Ricardo Castillo Peña, ganador en el distrito 2 de Chilpancingo. Es Maestro y Pertenece al SNTE, tiene trayectoria política y empresarial.

–Marco Antonio Cabada Arias, ganador del distrito 6 de Acapulco; ex priista y ex perredista, ahora pertenece a la bancada de Morena.

En política nada está escrito; la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso podría ser presidida por algún otro diputado de Morena.

El PRI, que será la segunda fuerza política en el Congreso tiene seis diputados de mayoría más unos cuatro pluris sumaría unos diez o hasta unos 14 con sus aliados como el Verde.

Habrá sorpresas y desencuentros por la asignación de diputaciones plurinominales, de cara al reacomodo de fuerzas políticas al interior de lo que será la 62 Legislatura al Congreso de Guerrero… Punto.

