En mi opinión

04-’07-2018

LAS EUFORIAS TERMINADAS

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos y estimados lectores, nuevamente aquí tecleando en este aparato del demonio.

Se terminó la esperanza del 5º. Partido de la Selección Mexicana de fut bol en la Copa del Mundo.

El inicio sublime terminó en una actuación ridícula.

Así nos han acostumbrado en los últimos torneos internacionales.

Bueno pasemos a lo nuestro:

El pasado domingo 1 de julio se llevó a cabo la elección más comentada, la que más violencia verbal produjo, en fin la más “ATIPICA”

Ganó AMLO, barrio MORENA en la Republica Mexicana, pero Mi Opinión es que ni ganó AMLO, ni barrió MORENA, los mexicanos tienen un hartazgo del PRI, votaron en contra de todo lo que oliera a PRI.

Aquí en este Taxco de todos nuestros amores se sintió ese fenómeno, la Alcaldía la ganó Marcos E. Parra Gómez, aquí el efecto se sintió en la votación de los partidos chicos, vean las votaciones.

PAN – 15,356 VOTOS

PRI – 12,005 VOTOS

MORENA – 7,974 VOTOS

PANAL – 5,823 VOTOS

PPG – 2,562 VOTOS

Algunos partidos tradicionales como el Verde Ecologista y el PT (Partido del Trabajo) no completaron su votación para siquiera alcanzar una Regiduría.

A esto me extraña, que la Candidata del PRI tiene un Doctorado en Matemáticas y no alcanzó a detectar que era materialmente imposible que ganara.

Debió sumar; el hartazgo del PRI a nivel nacional, el efecto MORENA o AMLO, la poca aceptación con el electorado Taxqueño y el Adversario Político que llevaba.

En fin, perdió y ya.

Respecto al Distrito XXI también se dio el efecto MORENA, vean ustedes.

PRI – 17,887 VOTOS

PAN/PRD – 16,695 VOTOS

MORENA 14,976 VOTOS

La candidata de MORENA se llama Alejandra Dueñas, no la conozco, posiblemente la conocen bien sus compañeros militantes, pero aquí se dio el fenómeno del voto masivo de MORENA 5 de 5.

Pero; ¿a quién le resto estos votos MORENA?

Estuve siguiendo la votación por www.prepguerrero y por momentos observé que el triunfo de Omar J. Flores se tambaleaba, me preguntaba y/o me decía a mí mismo.

¿Por qué esta votación?

Omar es quien como Presidente ha hecho más obra pública en el Municipio, se veía en las giras proselitistas que la gente estaba bien identificada, pero no se veía así.

Al final, ganó Omar la Diputación aunque con mucho trabajo.

A todo esto:

Desde hace algunos meses dije en esta misma su columna, que el capricho del Gobernador de la Paz y el Orden se iban a reflejar en las urnas.

También dije que de los cinco Municipios más importantes del Estado mínimo perdía cuatro, veía a Zihuatanejo como seguro Municipio perdido por el PRI y me equivoqué pues fue el único que ganó el PRI, vean y analicen.

Acapulco; ganó MORENA con 138,397 votos y su candidata Adela Román Ocampo.

Chilpancingo; ganó la Coalición PAN/PRD/MC y su candidato Antonio Gaspar Beltrán y su votación 38,572 votos.

Iguala; ganó MORENA con Antonio S. Jaimes Herrera y su votación 18,491 votos.

Zihuatanejo con Jorge Sánchez Allec del PR/VERDE y su votación 23,357.

De Taxco ya conocemos el resultado.

En el Congreso la situación es casi igual o parecida.

MORENA tendrá mayoría en el Congreso Local con 18 Diputados, PRI/VERDE solo tendrán seis Diputados y el PAN/PRD/MC. Cuatro diputados.

Hago la aclaración que serán nominales, aparte los plurinominales, esto es el resultado del hartazgo del Pueblo de México al PRI.

Bueno, esta es tan solo Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA-

Joseavilesenmiopinionhotmail.com

Comments

comments