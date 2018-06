CON MORENA HASTA LA VICTORIA

Hugo Figueroa Ocampo

El próximo primero de julio es la oportunidad histórica para lograr la cuarta transformación de nuestra Nación. La primera transformación fue la Independencia; la segunda la Reforma con Benito Juárez: la tercera la Revolución Mexicana, y la cuarta nos toca consolidarla el próximo domingo. La gente NO puede dejarse llevar y vender su voto por una despensa o por el pago en efectivo; el ciudadano NO puede dejarse coaccionar en su voto por una tarjeta de Ricardo Anaya que le promete un apoyo económico si es que éste gana, pues no olvidemos que Ángel Aguirre Rivero, como candidato del PRD, también otorgó durante su campaña esas tarjetas, y que jamás sirvieron para obtener algún beneficio.

No nos dejemos engañar y volver a la pesadilla de ser gobernados por el PRIAN. Durante 88 años esos dos partidos han desgobernado nuestro país, han utilizado el poder político para hacer negocios económicos a costa de las grandes mayorías de mexicanos sumidos en la pobreza. El slogan de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Morena- Encuentro Social y PT, es sincero, es apegado a la responsabilidad que tenemos como mexicanos de que “Juntos haremos historia”, nos toca hacer un cambio verdadero en nuestro país para que no se siga hundiendo en los mares de la corrupción, la impunidad, la violencia, los privilegios para unos cuantos y el empobrecimiento de los muchos.

El PRIAN va con todo, no se rinde. Carretadas de dinero público se reparten para comprar el voto. El INE y la Fepade se hacen los que no ven, se vuelven cómplices de esas irregularidades que ya constituyen parte de un fraude electoral. Millones de mexicanos participamos voluntariamente para lograr esta transformación, para lograr un cambio verdadero. No nos rindamos, salgamos a votar el próximo primero de julio, no permitamos que la mafia del PRIAN se imponga.

5 DE 5 PARA MORENA

Y es que además del triunfo de López Obrador, debemos darle mayoría en la cámara de Senadores y de diputados federales, debemos darle mayoría en los congresos locales porque por ahí pasan las reformas a la Constitución federal que nuestra nación va a requerir para el cambio verdadero. Debemos ganar las Presidencias municipales para que Obrador como Presidente de la República se coordine excelentemente con los Alcaldes y lograr el desarrollo de nuestro municipio, que los recursos municipales se implementen con honestidad, sin inflar los costos de las obras públicas, acabando con actos corruptos como el diezmo que piden las autoridades a los constructores.

Vamos a votar este primero de julio por Obrador, Félix Salgado Macedonio y Nestora, por Araceli Ocampo y Alejandra dueñas para legisladoras, y por Jorge Domínguez Salgado para presidente municipal de Taxco de Alarcón. Esta oportunidad de hacer juntos historia se nos presenta este primero de julio, quién sabe hasta cuándo la volvamos a tener de nuevo. No nos dejemos comprar por la despensa, el dinero en efectivo y las promesas de tarjetas que jamás nos beneficiarán. Ricardo Anaya y Meade son más de lo mismo, los dos representan 90 años de corrupción y de gobiernos oligarcas e ineficientes

Que no se nos olviden los gasolinazos, el aumento del precio del gas, el aumento de los precios de los productos de la canasta básica, la violencia incontrolable en todo el país, las pensiones mensuales de 5 millones de pesos para los ex presidentes del PRI Y PAN, como Fox, Felipe Calderón, Zedillo y Salinas de Gortari. Que no se nos olvide la reforma laboral que beneficia a los patrones, la reforma educativa, que más bien fue laboral, que contrata por seis meses a un profesor y lo despide para que no cree derechos, dejando a las escuelas sin maestros durante meses. Todas esas acciones en contra del pueblo, fueron aprobadas por el PRI y el PAN. Es el momento de un Proyecto Alternativo de Nación, encabezado como presidente de la República por Andrés Manuel López Obrador, el uno de julio es la oportunidad de que juntos hagamos historia. Que así sea.

