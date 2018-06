Foro Político

Por Salomón García Gálvez

PROCESO ELECTORAL: EL ESPECTÁCULO

El actual proceso electoral se significa no solo por hechos de violencia -tanto física como verbal-, sino también por actos chuscos e inverosímiles de los políticos del momento que participan en la jornada comicial. Todo un espectáculo circense.

Asimismo, se dan episodios de políticos hombres y mujeres que rayan en la ridiculez y lo absurdo; pero que también exhiben descarado cinismo y desmedidas ambiciones -de los mismos candidatos a distintos cargos de elección y hasta de sus parentelas y corifeos-.

El espectáculo político de Guerrero en toda su magnitud, donde los protagonistas -candidatos- no solo despierta efervescencia sino también competencia de dinero y sin cuartel, donde hay de todo: guerra sucia, traiciones, amenazas, detenciones y hasta movilización policiaca y militar para apaciguar a los políticos calientes en sus mismos focos rojos.

Las campañas terminan dentro de cinco días; para muchos es toda una fiesta; para otros, proyectos a futuro para cimentar parcelas de poder donde varios candidatos pronto verán su cruel y triste realidad, en toda su magnitud. Al tiempo.

CÉSAR ARMENTA, POR DIPUTACIÓN.

En realidad existen contados candidatos que tienen más puntos positivos que negativos y que se presentan ante el electorado con propuestas creíbles, con un buen margen de prestigio y aceptación en territorios que desean representar ante el Congreso de Guerrero.

Uno de ellos, y que pasa con calificación aprobatoria es César Armenta Adame, candidato del PRI-PVEM-PNA a diputado local por el distrito 01 de Chilpancingo, quien tiene buena imagen ante la ciudadanía pues goza de credibilidad y no tiene “cola que le pisen”. Algo difícil de hallar en tiempos de crisis política.

Armenta Adame, ex Síndico de la comuna de Chilpancingo y ex secretario particular del gobernador Héctor Astudillo, ha recorrido el cien por ciento del distrito 01 de Chilpancingo; ha visitado los domicilios de infinidad de familias tanto en la zona urbana como rural donde la gente le plantea la problemática de la comunidad y él los sabe escuchar.

Joven político y deportista, Armenta Adame tiene popularidad y carisma; ha mantenido contacto directo con la gente -antes y durante su campaña a ras de tierra-; la población lo conoce como eficiente servidor público, con vocación y mística de servicio. Trae buena escuela política.

Armenta Adame, es de los pocos candidatos que ya recorrió la totalidad del distrito 01 por la movilidad que le da su estructura y cerrará campaña la próxima semana en por lo menos cinco eventos en el municipio de Chilpancingo.

Sin duda, el candidato por el distrito 01 de Chilpancingo -Armenta Adame- será de los pocos aspirantes que logren un triunfo holgado en las urnas el próximo 1 de julio; no porque haya hecho derroche de recursos, sino porque diariamente recorre calles, visita domicilios en barrios, colonias de la periferia y comunidades rurales.

César NO es de aquellos candidatos que se echaron a la hamaca y simularon hacer campaña, para esperar que algún “efecto mediático y mesiánico” le haga ganar la elección. Armenta, sí se la ha “rajado” en campaña.

Armenta, ha “sudado la camiseta tricolor” como pocos aspirantes que desean lograr ansiada la curul. Y sin duda, tendrá respuesta positiva en las urnas para que este joven represente en el Congreso Local al pueblo de Chilpancingo…Punto. salomong11@yahoo.com.mx

Comments

comments