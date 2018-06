En mi opinión

19-06-2018

COMO FESTEJO EL DIA DEL PADRE.

José Avilés Cuevas.

Buen día mis queridos amigos, lectores y críticos, que bonito ha estado lloviendo, espero comprar estos días un Rotoplas de 5,000 litros, mi cisterna ya la llené pero necesitamos almacenar más agua.

El pasado Domingo 17 de Junio, dos cosas importantes, el partido de Fut Bol México-Alemania que ganó México y el festejo del Día del Padre.

Hace algunos años no me interesaba ese festejo, hoy serán los años, o no sé qué me pega, me golpea emocionalmente, les voy a comentar algo muy personal.

Verán; en el 7 de Julio del año 1947 contrajeron matrimonio mis Padres, Roberto Avilés Vélez, Minero originario de Tezicapan, Estado de México y Aurora Cuevas Mundo, originaria de Tehuilotepec.

En el mes de Octubre de ese mismo año la Cía. Minera Internacional, que trabajaba los fundos Mineros de Tehui, entra en huelga, a principios de 1948 mi padre junto con una veintena de Mineros de Tehuilotepec, parten al Estado de Chiapas, a Pichucalco a trabajar en una Mina en ese lugar.

Mi madre se quedó en Tehui, en estado de gravidez, el 7 de Julio de 1948, nació su servidor.

Un 5 de Febrero de 1950, regresa a Tehuilotepec mi padre, enfermo de Silicosis, lo atendió el Doctor Meana y unos meses después el 30 de Abril de 1950 fallece mi padre, yo aún no cumplía los dos años de edad, así que prácticamente no conocí a mi padre.

Mi madre, Profesora Rural de profesión, se encargó totalmente de mí, al paso de los años, me inscribió en la Escuela José de la Borda en Taxco, de ahí me fui a la Juan Ruiz de Alarcón “La Tipo” donde terminé mi instrucción Primaria.

Nunca se volvió a casar, no le conocí alguna aventura, se dedicó en cuerpo y alma a su hijo.

Tiene casi 43 años que falleció y a diario y muchas veces cada rato la recuerdo, sus enseñanzas, sus dichos y/o refranes, su fanatismo religioso, pero siempre buscando el bien de todos.

Aún recuerdo, en estos tiempos cuando los niños terminaban su año escolar, el corredor de mi casa, se convertía en un salón de clases.

Les comento a mis amigos que (según yo) mi madre inventó los cursos de regularización, ella regularizaba a los niños aquí en Tehui.

Por la tarde enseñaba a las niñas a tejer con agujas o con gancho.

¿Qué porque les platico esto?

Porque el día del padre, para mí nunca tuvo significado, no conocí a mi padre, no tenía que, ni a quien festejar pues ni siquiera lo conocí.

Sin embargo estos últimos años, mis hijos y ahora mis nietos, me hacen sentir algo que para mí muchos años estuvo muerto.

Mi Padre, antes que a mi procreo otra hija con quien me llevo excelentemente bien, cuando la conocí, me preguntó si tenía yo una fotografía de mi papá, le conteste que solo una.

Se la presté para sacarle una copia, pero nunca me la regresó, así que ahora ni en fotografía lo tengo.

Lo único que tengo de mi padre es su apellido, su acta de nacimiento, su acta de matrimonio y su acta de defunción, conozco a la familia de mi padre, a quienes quiero mucho (a mi modo) no soy muy efusivo.

Así ha sido mi vida, casi siempre solo, ahora a mis setenta años de edad, las fechas que conmemorar en ocasiones me hace sentir sentimientos encontrados.

Mi gran confidente siempre ha sido mi guitarra, esta es la única que se queda callada, es quien me proporciona momentos de alegría, quien me hace comunicarme con mis amig@s de una manera silenciosa, quien me ha permitido conocer y hacer amigos importante, Gobernadores, Obispos, Presidentes Municipales etc.

Bueno; ya les platique lo que significan para mí las fechas especiales.

De todos modos:

FELICIDADES a todos los padres.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments