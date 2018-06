Para expertos, AMLO ganó el tercer debate

El tercer y último debate lo ganó Andrés Manuel López Obrador, coincidieron Jorge Fernández Menéndez y Antonio Solá, en el programa especial Posdebate, conducido por Ciro Gómez Leyva que transmitió Imagen Televisión.

Jorge Fernández Menéndez y Antonio Solá coincidieron en que tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya han mostrado un pésimo desempeño en sus respectivas campañas.

“Son candidaturas que tienen problemas de origen; la candidatura ciudadana entre comillas de José Antonio Meade nunca transitó bien, nunca se terminó de comprender, ni siquiera la coalición que lo respalda”, dijo Fernández Menéndez, quien agregó que en el caso de Ricardo Anaya su candidatura fue producto de una ruptura en su propio partido, el PAN.

“Las diferencias con (Rafael) Moreno Valle son reales, las diferencias con Miguel Ángel Mancera son reales, con sectores del PRD son reales. Dentro del PAN yo no veo a los gobernadores panistas acompañando a Ricardo Anaya en todos sus eventos, creo que no ha habido un solo evento de Ricardo Anaya donde hayan estado todos los gobernadores panistas”.

No obstante, Jorge Fernández Menéndez puntualizó que el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aún no ha definido cómo va a gobernar.

“Si quieres saber cuál va a ser su política económica, no la sabes; si quieres saber cuál va a ser su política social, sí, creo que queda más claro en términos de programas, pero tampoco queda claro cómo se va a financiar, el tema de la reforma educativa, no le gusta el Seguro Popular, en un momento (del debate) dice una frase ‘medicinas gratis para todos los mexicanos’ es inconcebible en términos presupuestales”.

Mencionó que para el tabasqueño ya no está en busca del voto que le dé el triunfo en las elecciones, sino que ahora su prioridad es ganar la mayoría en el Congreso.

“Ya no está pidiendo el voto para la Presidencia, lo que ya está peleando es la mayoría en el Congreso, creo que es el punto central de disputa que hay en este momento entre los partidos, y las propias coaliciones”.

Solá también consideró que en las tres semanas que restan de la campaña presidencial, los candidatos ahora se enfocarán a buscar la mayoría en ambas cámaras legislativas, pero también en las gubernaturas donde todavía ven posibilidades de llevar a cabo gobiernos de alternancia.}

“Más allá de las gubernaturas y municipios que son importantes, creo que va a ser fundamental el tema de las cámaras, él (Andrés Manuel) ya metió su publicidad en cuanto a pedir el voto con esa parejura que está diciendo para las cámaras, para toda la coalición, y eso va a ser determinante”.

Antonio Solá aseguró que tanto Meade como Anaya han demostrado ser pésimos candidatos, sin embargo, el abanderado del PRI ha tenido un mejor desempeño.

“Ambos nacen con las coaliciones muy dañadas, pero en el caso de Anaya se quedó como un candidato en ciernes, y Meade a pesar de estar en la trituradora propia de su sistema y de un PRI, Peña Nieto, digamos que no quiere mucho la gente como es señalado por este concepto de la ira, hoy estoy muy sorprendido por cómo ha ido evolucionando y cómo va a terminar la campaña, pudiera terminar en segundo lugar si el PRI hace una buena operación de elección el día primero de julio”.

Para el analista, este tercer debate definirá el rumbo que tomará la última etapa de la campaña presidencial.

“Un Meade en una campaña claramente priista para levantar al priismo en las próximas semanas, creo que podría terminar en un segundo lugar con un Anaya cayendo a menos diluido y un Bronco inexistente, y a partir de ahí ya veremos; yo creo que la gente no le va a dar todo el poder a López Obrador y pienso que el Senado no lo va a tener, y también pienso que en la Cámara de Diputados no va a alcanzar la mayoría”.

Asimismo, Antonio Solá consideró que el modelo que se adoptó para este tercer debate no aportó lo suficiente para que los candidatos expusieran sus propuestas.

Solá agregó que “es mucho más importante no perder un debate que ganarlo, pero aquí en ninguno de los debates se logró por ninguno de los candidatos que hicieran cometer error al resto de los adversarios, no sirvió, en la selección de temas se equivocaron también claramente, se habló de todo y de nada, eso fue una pena”.

Al respecto, Jorge Fernández Menéndez señaló que los moderadores tuvieron una mayor participación que los propios candidatos en los tres debates, “y los moderadores terminan siendo figura y no pueden ser figura en un debate, me parece que los debates tienen que ser mucho más abiertos, sobró el Bronco me parece en los debates, el modelo no sirve”.

Comments

comments