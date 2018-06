En mi opinión

LAS FAMOSAS LONAS DE PROPAGANDA –vs- LA LEY

José Avilés Cuevas.

Buen día mis estimados y queridos amigos, lectores, críticos y detractores.

Estamos a muy pocos días para que comience la fiesta del fut bol mundial y a 24 días para las elecciones más controvertidas en nuestro país.

Tal parece que AMLO va en caballo de hacienda y se ve difícil que alguno de los candidatos lo alcancen, como algunos de mis lectores dicen que estoy salado respecto a Mi Opinión sobre candidatos, pues ahora le iré al Peje para salarlo y que no gane.

Y no es que la gente vea con buenos ojos al Peje, Nooo creo que la gente de este nuestro México Lindo y Querido está harto de los políticos que han manejado al país las ultimas Décadas, será un voto de castigo contra la clase política, no contra los partidos en general y coincido con lo expresado hace unos días por José Antonio Meade, los Partidos Políticos no son malos, son malos los hombres que se eligen como representantes populares.

Ejemplo: AMLO y/o MORENA han reclutado lo peor que había en Acción Nacional y en el Revolucionario Institucional, sin embargo la gente prefiere, apoyar a esos personajes que a alguien que tenga buenas ideas o proyectos pero por ser PRIISTA o PANISTA simplemente no pasa.

La gente está harta de esa clase de políticos, y ahora se la cobraran en las urnas.

La CENTE, brazo fuerte de AMLO, causando desmanes en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y en la Ciudad de México, se sienten protegidos por San Andrés Manuel, pero después del 1º de Julio seguirá la misma protección, todos conocemos al Peje y sabemos que logrando su(s) propósito(s) se olvida de todos los compromisos contraídos.

Recuerden a los Abarca, a Carmen Aristegui, Carlos Slim, incluso dentro de MORENA lo de Monreal -vs-Claudia Sheinbaum.

En fin cosas veremos Mío Cid.

Aquí en nuestro pueblito chiquito y bonito también las cosas suceden.

Hace un poco tiempo, los simpatizantes de la Candidata del partido Tricolor, y también del PAN colocaron lonas publicitarias respecto a la campaña política que están llevando a cabo.

Acción Nacional, inmediatamente que se publicaron las inconformidades retiraron las lonas, caso contrario al PRI que tuvo que intervenir la Junta de Conservación y Vigilancia de Taxco que fue quien las retiró.

El sábado 26 de Mayo acudió como invitada a la Reunión del Grupo Unidos por Taxco, la candidata del PRI, la escuchamos con atención, y como de costumbre se le hicieron preguntas y ella las respondió.

Cuando me tocó mi turno, le pregunté por qué siendo Legisladora, no acataba la Ley y permitía que se colocara su propaganda, a lo que ella contestó que:

Van a su casa de campaña tal o cual persona y le piden una lona, ellos se la entregan, pero no le preguntan dónde la van a colocar, así que ella no sabía dónde las iban a colocar.

La escuche y guardé silencio, no quise polemizar, aunque tenía el derecho.

Actualmente para que coloques una lona, el INE obliga a los partidos a que quien la va a poner firme un documento de autorización, el lugar de la colocación y copia de tu credencial de elector o de una identificación con valor oficial.

Después pidió la palabra mi compañero Mario H. Flores y dijo que la junta de Conservación había retirado algunas mantas incluyendo una de Omar Jalil, posteriormente la misma junta envió a retirar unas lonas que estaban en la Clínica de la Dra. Alicia Sierra contra esquina de la Clínica del IMSS, hasta ahí todo bien de acuerdo a la Ley.

Pero:

¿Porque no han mandado retirar las lonas que están sobre las Oficinas del Comité Municipal del PRI?

Como dice una Conseja Popular:

O TODOS HIJOS, O TODOS ENTENADOS.

Bueno esa es tan solo Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

