No se va, Matías Almeyda sigue en Chivas

De acuerdo con las palabras de Francisco Gabriel de Anda, el entrenador argentino sigue siendo el director técnico de Chivas y en ningún momento dejó de serlo.

Después de días de especulación, ya hay versión oficial. Chivas ratificó a su director técnico, Matías Almeyda, de cara al torneo Apertura 2018.

Francisco Gabriel de Anda, Director Deportivo de la institución, aseguró que él no despidió al argentino: “Yo jamás mencioné que Matías Almeyda se iba“.

“Mi único plan con Chivas es Matías Almeyda”.

Además, De Anda confirmó que Almeyda no estará en el inicio de la pretemporada.

“Matías no se va a presentar mañana, no está en Guadalajara, pero no ha dejado de ser el técnico de Chivas. Yo en ningún momento dejé abierta la posibilidad, pusieron a Mauro Camoranesi, pero yo ni he hablado con él. No hay confusión, no estamos buscando a nadie“.

Por otra parte, el directivo explicó las muestras de apoyo de los jugadores con el entrenador: “Hubo una confusión, hablé con todos los jugadores personalmente para eliminar cualquier rumor. Creo que fue una situación que se salió de control y se manejó mal en redes sociales“.

Finalmente, habló sobre los refuerzos que pidió el ‘Pelado’, pero que no podrán llegar al club rojiblanco: “Pidió a Torres Nilo, Madueña, Néstor Araujo, Javier Aquino, Jonathan González y la posibilidad de Jesús Gallardo, porque como DT quieres a los mejores jugadores”, finalizó De anda junto al anunció de Mario de Luna como primer refuerzo de Chivas.

