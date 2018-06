Foro Político

31-05-2018

Por Salomón García Gálvez

MAL, SE VICTIMIZA

El todavía alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva (MAL), ya sacó sus dotes de actor de mala monta: Lloriquea pero a la vez presume “inocencia”; se victimiza, rehúye a sus responsabilidades para ocultar fraudes que perpetró contra la población y pretende que la gente olvide los más de cien millones de pesos que desvió, malversó y saqueó del erario público. Cínico hasta la médula. No tiene remedio.

MAL, clama que se le respete la “presunción de inocencia y el debido proceso”. Se refiere a señalamientos y procedimientos de fiscalización y penales. Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha concluido con las investigaciones sobre demandas penales que se ciernen sobre el edil con licencia quien defraudó a casi una docena de empresarios de la construcción a quienes NO pagó más de 30 millones de pesos así como otros delitos.

Aparte, MAL perpetró desfalcos millonarios contra la comuna de Chilpancingo, pero pretende convertirse en “inocente” -de la noche a la mañana-. ¡Qué tal!

MAL, se frota las manos porque retornará a la silla municipal para seguir embolsándose los impuestos de la ciudadanía. Ayer, la Comisión Permanente del Congreso Local dio entrada a la petición del Trife para reinstalar al MAL, para lo cual se convocó hoy a otra sesión donde se abordará el citado y espinoso tema.

MAL –se insiste en corrillos políticos-, para escapar de la acción de la justicia podría echarle culpas a su ex Secretario de Finanzas, Héctor Avilés García, pero es posible que éste también retorne al jugoso hueso que lo convirtió en millonario. Igualmente, podría regresar (NO lo que se llevó), el concuño del MAL, Fabián Yáñez, quien se desempeñaba como “Vicepresidente Municipal”. Es el trío de cínicos saqueadores de la comuna de Chilpancingo.

Lo que la ciudadanía tiene claro, es que MAL resultó el peor alcalde que ha padecido Chilpancingo, por su crónica cleptomanía (ladrón), negligente, arrogante, déspota y corrupto. Durante el mandato municipal de MAL, la capital se ahogaba en basura que había acumulada por todas las calles.

El gobierno estatal tuvo que resolver la contingencia sanitaria con ayuda del alcalde perredista de Eduardo Neri (Zumpango del Río), Pablo Higuera Fuentes, quien da buen ejemplo y sigue apoyando al municipio de Chilpancingo.

MAL, pretende que las cuentas públicas de su periodo se le revisen hasta dentro de… ¡cinco años! Les quiere ver la cara de idiotas a todos. La Auditoria Superior del Estado (ASE) tiene documentados más de 60 millones de pesos que MAL pudo desviar, malversar y echarse a sus bolsillos (cuentas bancarias), o a través de interpósitas personas.

Durante la mediocre gestión de MAL, dos jóvenes fueron levantados y desaparecidos por la delincuencia en Chilpancingo; la sociedad está agraviada por ese y otros hechos de inseguridad en la capital. No será fácil su retorno a la alcaldía porque diversos sectores de la población se oponen que vuelva a sentarse en la silla municipal.

Sin embargo, trascendió que en las próximas horas un grupúsculo de porros al mando de Salvador Vargas (a) “El Chavita” tomará por asalto el Ayuntamiento capitalino, para “facilitarle la entrada al MAL” el próximo viernes 1 de junio. Vargas, es incondicional de MAL, pero también anda en la campaña política del candidato del PRD a la alcaldía de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán. “El Chavita” es un mercenario.

(Per) VERSIONES.

Todavía no es Senadora de la República, pero la señora Nestora Salgado ya se siente el “Brazo Armado” del “Presidente AMLO”. Anda muy engallada la ex Comandanta Policiaca, quien ayer llamó “perros” a todos sus críticos y detractores que la señalaron y acusaron de ser secuestradora. Ni el ex gobernador Ángel Aguirre escapó a los insultos de Nestora: Lo llamó “borracho” más otros denuestos. De ese tamaño es el nivel -educativo y político- de la analfabeta funcional, a quien el falso Mesías pretende investir como “Senadora”. En el partido Morena existe gente con buen nivel académico y político, pero esos no son vasallos de AMLO, futuro dictador de México… Punto.

