LAS CAMPAÑAS EN TAXCO II

28-05-2018

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos amigos, lectores, críticos y detractores, a todos los que se toman la molestia de leer esta su columneja les deseo pasen un excelente día.

El día de ayer sábado estuve viendo el partido de los Merengues del Real Madrid que terminaron imponiéndose 3 goles contra 1 de sus rivales los Ingleses del Liverpool.

HALA MADRID.

Esta semana veremos a la Selección de México contra País de Gales, recuerdo que fue en el Mundial de Suecia cuando se enfrentaron estas selecciones, el resultado fue de empate a uno, y México anotó su primer gol en un Mundial, vía el “Flaco” Jaime Belmonte, extremo derecho del Irapuato.

Veremos esta semana que pasa y como quedan.

Bueno pasemos a lo nuestro:

He tratado de seguir las campañas de proselitismo de los candidatos a Presidentes Municipales y Diputados tanto Federal como Local y al menos en la Diputación Local ya se tiene un panorama claro de quién ganará.

Vi y escuché a la candidata del PRD el día del inicio de campaña del C.P. Marcos Parra y noté (salvo su mejor opinión) que es una joven inexperta, con escaso manejo de locución, y desconocimiento casi total de lo que es legislar.

Creo que el Candidato del PRI va en caballo de Hacienda.

De las candidatas al Distrito Federal 02 también escuche y vi a la candidata del PRD en el mismo lugar que a Corey, posiblemente tenga tablas dentro de la política y confíe en la votación de Iguala porque en Taxco no la conocen o no la han visto.

Por el contario he visto y escuchado a Karime Sevilla, candidata del PANAL, es una candidata que ya fue candidata a Gobernador del Estado por su partido el PANAL, es Licenciada en Educación Especial y mu abierta para expresarse y para convencer.

Veo pareja la situación aunque Karime tiene más soltura, pero su contrincante va a llevar las canicas de Iguala.

Respecto a la Presidencia Municipal:

El sábado pasado 26 de Mayo estuvo en el Grupo Unidos por Taxco la Candidata del PRI a la Presidencia, inicialmente habló de sus logros políticos como mujer, después presentó sus propuestas que tiene para ejecutarlas si el voto le favorece, son 16 propuestas, en lo personal se me hacen muchas, algunas de estas se dan por antonomasia, dos de mis compañeros le expresaron que no ven en sus propuestas alguna como el rescate de los Monumentos Históricos de Taxco y otro compañero le preguntó porque no llevaba una en Ecología.

La candidata habló de reactivar los talleres de Muebles Coloniales que tanto trabajo y dividendos económicos dieron a la artesanía Taxqueña, efectivamente eso pasó.

Estaba yo sentado junto al compañero que hizo la propuesta sobre Ecología y cuando la candidata mencionó lo de los Muebles Coloniales, inmediatamente me comentó:

Es que estos artesanos se acabaron los cedros de nuestros cerros y no se preocuparon por reforestar.

El Contador Marcos Parra, solo maneja 4 ejes de su campaña, todos con altas probabilidades de llevarse a cabo, pero lo más importante es que sigue sumando voluntades, su campaña es totalmente austera, de compromisos, se han sumado lideres morales tanto en Comunidades como en la Zona Rural, organizaciones, Sindicatos y como se dice en el Argot político, la Política es de Sumas y multiplicaciones, no es de restas ni divisiones.

Se veía difícil que las diferentes tribus del PRD se unieran a la campaña, pero debido al buen oficio político de Marcos Parra, se han sumado los grupos ITG de Ángel Aguirre y que en Taxco maneja Manolo Saidi, ADG de Miguel Rodríguez, UIG de Rubén González y la ultima de manera excelente la de Ivet Díaz B. quien maneja CODUC en esta Zona y que es una excelente operadora política.

El día del inicio de campaña Ángel Aguirre dijo textualmente:

Quiero venir a Taxco nuevamente a comer un taco de chito y a felicitar a mi amigo Marcos Parra por su triunfo.

De Mario Figueroa no he visto sus propuestas, la única vez que lo vi y escuche asistió acompañando a Karime Sevilla en casa de Abraham Ponce, esta semana lo buscaré. Le preguntaré si quiere asistir al Grupo Unidos por Taxco y les comentaré sus propuestas.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

