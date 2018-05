22-05-2018

EL INICIO DE LAS CAMPAÑAS EN TAXCO

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos y amables críticos, lectores, amigos más todo lo que se acumule esta semana.

Los Santos le ganaron a los Diablos y son campeones del fut bol en México, los diablos tragaron chorizo y se indigestaron.

Que se preparen para la próxima.

Bueno, a lo nuestro:

El sábado pasado iniciaron las campañas de proselitismo rumbo al Ayuntamiento Municipal, el C.P. Marcos E. Parra Gómez por Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano, Flor Añorve Ocampo por el PRI, y el Verde Ecologista, Mario Figueroa Mundo (mi pariente) por el PANAL Y EL Dr. Juan Vega por Coincidencia Guerrerense.

La candidata del PRI inició a las 12:00 de la noche, ni idea tengo de quien sugirió esa hora, pero en Mi Opinión pésima decisión.

El sábado a la 1:00 de la tarde inicio la campaña de Marcos E. Parra en conocido salón de fiestas, deben haber asistido un poco más de 600 personas, amarillos (PRD) Naranjas (MC) y azules (PAN) vi a personas como la esposa de Pedro Pablo Uriostegui, la Dra. Alicia Sierra Navarro, al Profesor Rubén Cortes Olivares, pero lo que más me sorprendió fue la presencia en el Presídium de figuras de la Política Nacional, estuvo el Presidente del CEN del PRD Manuel Granados, el Coordinador Regional de Ricardo Anaya Carlos Alberto Flores Gutiérrez, el ex Gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, la candidata al Senado por el PRD Betty Mojica Morga y las aspirantes a las Diputaciones tanto federal como local.

En Mi Opinión, fue un evento revestido de importancia a nivel nacional.

Van a decirme que Aguirre, que los Ayotzinapos, que las arañas y otras cosas, pero Ángel sigue siendo un activo importantísimo para el PRD en el Estado de Guerrero.

No asistí al de la candidata del PRI, pero he visto fotografías y realmente no veo presencia.

¿Porque en su inicio de campaña, no vino su primo Manuel Añorve?

¿Por qué nadie del Comité Directivo Estatal?

En Mi Opinión debió haber invitado a los integrantes del TUCOM, ni Álvaro Burgos, ni Salomón Majul, ni Antelmo Alvarado.

Otra cosa:

René Juárez estuvo en Acapulco, en Chilpancingo y en Iguala, ¿Por qué no vino a Taxco?

¿Es la crónica de una derrota anunciada?

Lo que hacen con la candidata es hacerla ver como candidata huérfana (políticamente)

Espero sus corifeos no se molesten por estos comentarios, porque a Tobi ya le brotó lo agresivo, solicité que fuera una campaña de propuestas, no descalificaciones.

Voy a tener que publicar parte del currículo de Tobi, en San Juan de Dios puede haber interés por conocer parte de la historia.

Hoy en el inicio de la campaña de MORENA, estuvo presente el Candidato Félix Salgado Macedonio.

No entiendo el porqué, me recuerdan con tanto énfasis mi pasado PRIISTA, nunca lo he negado, nunca me he expresado mal de ese Instituto Político que me dio tantas satisfacciones.

REPITO: Me fui dolido con su dirigencia y/o los dueños del poder, los hombres René Juárez, Héctor Vicario y otros, quise ser candidato A Diputado porque creí que lo podía ser, lo solicité y al enterarse de mi cercanía con Enrique Martini me negaron la posibilidad y el candidato fue Jorge Figueroa Ayala.

Ahí renuncie al partido, pero sin pleitos, sin ofensas simplemente les dije ADIOS.

Tampoco me he afiliado a otro partido, ahora voto por el candidato no por las siglas del partido.

Esta vez Marcos E. Parra me invitó para trabajar en su campaña, con mi modesta capacidad acepte y estamos trabajando en la campaña de Marcos, al igual apoyo a Omar J. Flores Majul en su estrategia para lograr el triunfo en el Distrito XXI.

Esta semana que inicia veré la agenda de Omar por Tetipac y Pilcaya y estoy seguro me permitirán acompañarlo para ver los avances de su campaña.

Bueno por hoy es todo.

No se olviden: Esta es solo Mi Opinión

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

Joseavilesenmiopinionhotmail.com

