Por Manuel Tello Zapata

RESPETO A LA ELECCIÓN DE HOY

Un llamado oportuno, auténtico y cordial para que se respete la elección de directores en la Universidad Autónoma de Guerrero, hizo el Rector Javier Saldaña Almazán, evento que se realizará este martes en las 120 escuelas, entre preparatorias, licenciaturas y posgrados de la máxima casa de estudios guerrerense.

El Doctor Saldaña Almazán manifestó también su satisfacción porque en la gran mayoría de las escuelas universitarias, se lograron candidaturas de unidad, que permitirán tener una institución bien cohesionada en lo interno, evitándose divisiones y pugnas internas entre los universitarios.

Lamentó el Rector las denuncias de acoso y hostigamiento académico que presuntamente se registraron durante los días de campaña en las escuelas donde no se lograron las candidaturas de unidad. Sin embargo, por fortuna son pocas las escuelas que se encuentran en este caso de marcada polarización, y el Rector hizo votos para que se realicen elecciones normales, que se hagan en forma tranquila y sobre todo: que se respeten los resultados electorales.

CAPACITACIÓN MUNICIPAL.

Importante curso de capacitación realizó la Auditoría Superior del Estado que encabeza el Maestro en Derecho Alfonso Damián Peralta, titulado “Entrega Recepción de las Administraciones Municipales 2015-2018”, al que asistieron funcionarios administrativos de la mayoría de los municipios de nuestra entidad.

Durante la recepción que hizo el Auditor Superior Damián Peralta a quienes asistieron a tomar este curso, el Funcionario manifestó que esta actividad será crucial para que tengan un cierre ordenado y sin contratiempos, de sus cuentas públicas; que deberán ser entregadas con una información veraz y bien informada, sobre la aplicación que hicieron los ayuntamientos de los recursos públicos.

Uno de los principales trabajos que ha realizado la Auditoría Superior del Estado en los dos últimos años, ha sido la organización de cursos para capacitar a los funcionarios municipales dedicados a la administración de los municipios. De esta forma, ya no habrá justificantes para que entreguen las cuentas públicas en forma desorganizada, sospechosa de desvíos y malos manejos en las cuentas públicas. Atención.

EL ARRANQUE DE BETY VÉLEZ.

Con varios miles de asistentes, y bien cobijada por sus dirigencias nacional y del estado, así como sus compañeros candidatos a diversos cargos, la candidata del PRI a la Presidencia municipal de Chilpancingo, Beatriz Vélez Núñez, arrancó su campaña oficial el sábado anterior, realizando una marcha que culminó con un mitin, donde lo más resaltable fue el discurso que pronunció el Presidente del CEN del PRI, nuestro paisano René Juárez Cisneros.

Con este arranque de campaña, el PRI mostró el músculo en Chilpancingo, demostrando que con la presencia de buenos candidatos como Beatriz Vélez, César Armenta, Ricardo Moreno y Beatriz Alarcón Adame, así como de candidatos a diputado local por la vía Plurinominal, como Héctor Apreza Patrón, Jorge Salgado Parra y Verónica Muñoz Parra, se puede obtener un éxito rotundo y claro en las cercanas elecciones.

René Juárez Cisneros hizo una defensa firme del candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, de quien dijo: es un candidato que no tiene nada de qué avergonzarse y sus bolsillos están limpios de corrupción; todo lo contrario a los de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Pidió a los priístas que trabajen para que la gente entienda que el PRI tiene un candidato que puede mejorar el estado de cosas, con propuestas reales, no con ocurrencias.

Beatriz Vélez Núñez reconoció en su discurso que el alcalde con licencia, Marco Leyva, le falló a los priístas y a todo el pueblo de Chilpancingo; pero está dispuesta a realizar un gobierno ordenado, transparente y honesto, para devolverle a la capital y comunidades, su imagen de ciudad limpia, que cuente con buenos servicios públicos y soluciones a los principales problemas con los que cuenta actualmente.

René Juárez Cisneros asistió también al arranque de campaña del candidato priísta a la presidencia municipal de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez, quien realizó también una multitudinaria marcha y mitin donde asistieron varios líderes perredistas que abandonaron la campaña del candidato de ese partido, Joaquín Badillo Escamilla, entre los que destaca el suplente de este: Alfredo campos Tabares, que renunció a 17 años de militancia en el partido del sol azteca.

EL ARRANQUE DE TOÑO GASPAR.

El candidato a la Presidencia municipal de Chilpancingo de la coalición “Por Chilpancingo al Frente”, Antonio Gaspar Beltrán, realizó también una gran marcha donde miles de ciudadanos participaron acompañando al chilpancingueño hasta la plaza cívica capitalina, que se vio repleta de gente acompañando al candidato, que tuvo como principal invitado al ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien pronunció un discurso elocuente.

Aunque varias persones que asistieron a los actos, señalaron que la priísta Bety Vélez tuvo un poco más de asistentes: cerca de doscientas a 300 personas, todos afirmaron que quienes estuvieron con Antonio Gaspar Beltrán, se notaban contentos y felices de participar con su candidato, donde se notó a muchos trabajadores del Ayuntamiento capitalino. Se dice que los arranques de campaña fueron empates técnicos entre el PRI y PRD. Ahora viene lo bueno: el trabajo de los candidatos para ganar los votos de Chilpancingo.

