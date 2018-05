El voyerista

21-05-2018

Por Alfredo Guzmán

• El nuevo Fiscal en Guerrero

Un parto sin dolor. La elección de un funcionario de este tipo, normalmente enciende la polémica, sobre qué tipo de abogado sería el mejor Fiscal. Pero que 43 diputados de 44 presentes, lo apoyen es indicativo.

Los diputados ponderaron varios elementos, como conocimiento del nuevo Sistema Penal Acusatorio, experiencia profesional, calificación académica y se optó por Jorge Zuriel de los Santos Barrila. Un ciudadano que antes fue Director General de Averiguaciones Previas, Director General de Asuntos Jurídicos y Subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la Secretaría de Gobierno. Además de tener 10 años como experiencia profesional fuera del gobierno.

O sea, no es ajeno al tema y como varios que compitieron, ingresando su currículum, tiene ganas y habrá que esperar resultados.

La experiencia, nos establece que en esta área, más valen acciones que palabras. El anterior, siendo un abogado con amplia experiencia, pero que no conocía el estado en ocasiones fue excesivo en sus dichos, que chocaron con la realidad.

Habrá que establecer que dentro de la Fiscalía, hay tantos intereses como grupos de poder. Y se mueven de acuerdo a sus intereses, mismos que en ocasiones no son los de los guerrerenses, sino los propios.

El nuevo Fiscal, ha dicho que con su llegada, “vendrán mejores tiempos para la Fiscalía”. Es un deseo propio y de extraños. No lo conozco y sólo una vez lo he escuchado. Mi percepción, es que le creo. Además de que muchos deseamos que suceda. Por el bien del estado de Guerrero.

• Las elecciones locales

Tal y cómo se dijo con anterioridad, las elecciones locales, son el mejor termómetro, para definir cómo serán varios resultados.

A nivel nacional, hay un puntero en las encuestas y habrá que esperar lo que ocurra hasta la fecha establecida para sufragar.

Pero a nivel local, algunas cosas, habrán de cambiar. Sobre todo, cuando se prevé voto cruzado y hay partidos que van en coalición federal, pero no estatal o municipal

Ya surgió un problema electoral entre el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde los segundos, convocan a no votar por el PT, sino sólo por Morena. El pleito crecerá. Morena teme que Zeferino y Adela se anulen y así será. Por eso el enfrentamiento.

Estos partidos, como otros, tienen alianzas nacionales, pero a nivel local, se bloquean.

Las aperturas de campañas de los presidentes municipales, permite medir fuerzas y estructuras que habrán de competir. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) por muchas circunstancias, muestra su fuerza y motiva a sus bases. Le sigue el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque evidencia debilidad a nivel municipal en Acapulco. La joya de la corona.

La división de la izquierda, beneficiará al PRI en los resultados estatales y municipales.

La inseguridad sigue siendo un tema a discutir, pero nadie tiene varita mágica, ni forma de resolverlo, luego de que los intereses y sus causas son diversas y complejas.

Los ciudadanos van más por las personas, pero los partidos, mueven sus estructuras y eso definirá los resultados electorales. Los encuentros, desayunos, acercamientos, pláticas, promesas y demás, están siendo la tónica.

Hay muchos candidatos y candidatas. Los ciudadanos, observan y esperan, aunque aún falta poco más de un mes.

Al tiempo.

