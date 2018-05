En mi opinión

INICIAN LAS CAMPAÑAS MUNICIPALES.

José Avilés Cuevas.

Hello mis queridos amigos, críticos y lectores de esta su columneja, como casi siempre aquí estamos frente a esta máquina del demonio tratando de escribir y hacer mis comentarios respecto al devenir de los Taxqueños.

He estado al pendiente de la Administración Municipal, admiro el perfil con que se maneja el actual Presidente Municipal Fernando Bahena A. dando prioridad a los reclamos del pueblo, debido a la veda ocasionada por el proceso electoral, no se deben realizar inauguraciones, para no ser acusado de realizar campaña electoral.

Por otro lado, el Candidato a la Diputación por el Distrito XXI Omar J. Flores M. continua con su proselitismo, leí la entrevista donde dice que hizo una solicitud al (IEPC) Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que les proporcionen seguridad a los candidatos debido al alto estado de inseguridad que prevalece en Tetipac y Pilcaya.

Por cierto mañana Jueves 17 de Mayo estará aquí en Tehuilotepec lo acompañaremos, escucharemos sus propuestas y el día 1 de Julio acudiremos a las urnas para otorgarle nuestro sufragio.

Este fin de semana inician las campañas municipales rumbo a la Silla de Doña Leonor, en apariencia los aspirantes que pelearan la Silla son la ex Diputada y abanderada del PRI Flor Añorve O. y el Candidato del PAN Marcos E. Parra G. en tercer lugar veo al abanderado del PANAL Mario Figueroa M.

TE RECOMENDAMOS: #ENCUESTA MUNICIPAL TAXCO

Creo que en experiencia política y administrativa el C.P. Parra lleva ventaja, Delegado de Economía, Delegado de SEDESOL, Delegado del IMSS, Contralor del Tribunal Superior de Justicia, Presidente Municipal de Taxco, Diputado Local, Diputado Federal.

La candidata del PRI, Regidora, Diputada Local, Diputada Federal, claro que dentro de sus experiencias cuenta el haber sido Presidenta de la Comisión de Gobierno, pero en cuestiones de Administración, no tiene experiencia.

Mario Figueroa, tiene un gran entusiasmo, en la Administración de Omar J. Flores fungió como un activo muy importante en cuestiones del Campo, es un CENECISTA clavado, mas sus votos del Mercado Tetitlan, tendrá buenos votos.

Ahora En Mi Opinión, Flor tendrá que ayudarle a Meade a cargar la pesada loza que acarrea el PRI, hace tres años no ganó una sola casilla de Taxco ciudad, ahora creo que tampoco y del voto verde, o sea de las Comunidades, lo veo más difícil, hace tres años tenía el apoyo de Astudillo y de Omar, hoy no cuenta con el de Astudillo.

Un ejemplo; Tlamacazapa.

En esta Comunidad existe un grupo anti priista, es el que ha llevado a algunos Comisarios a dirigir los destinos de esa Comunidad, son perredistas, panistas y de otros partidos, pero están unidos contra el PRI.

Mario Figueroa, también tiene canicas en Tlama y le va a restar.

Dudù en el partido verde también tiene canicas, pero estas serán para el PRI, del voto de Tlama, creo que al PRI le van a restar el 50%

Lo que sí, me gustaría que fuese una campaña, limpia honesta, de propuestas, porque si comienzan a sacar, panfletos, anónimos, cuestiones personales, va a ser peor.

Ejemplo:

Hace unos 15 días Marcos Parra se reunió en México con el ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero, este publico vía Twiter una fotografía, un semanario Taxqueño la publicó pero de manera tendenciosa, si vemos que la candidata del PRI pertenece al grupo de Manuel Añorve y de su cercanía con René Juárez vamos a gastar toneladas de tinta en manejar actos de corrupción, de toda índole.

Lo mejor, calladitos nos vemos más bonitos. Este sábado 19 de Mayo en el Salón La Rioja, el C.P. Marcos Parra da inicio a su campaña.

Estaremos presentes y comentaremos.

Bueno, esta es solo Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments