En mi opinión

17-05-2018

El DIA DEL MAESTRO

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos y siempre bien ponderados amigos, críticos y lectores.

Hoy estamos terminando la primera parte del quinto mes del año, y estamos a mes y medio para el día del Proceso electoral más discutido de los últimos años.

También hoy festejamos a los Profesores, antes les decíamos “MAESTROS” los representantes morales de las Comunidades, los ejemplos de los infantes y junto a los Sacerdotes los representantes Sociales ante las autoridades, Municipales, Estatales o Federales.

Un recuerdo para la Profesora Rural Aurora Cuevas Mundo, mi madre, un afectuoso saludo a mi hija Magdalena Aurora Avilés Camarillo, también mentora y también un recuerdo a las Seños, Cruz, Mary y Chuy de la Esc. José de la Borda en Taxco, al Profesor Antonio Aranza O. Isabel Figueroa “Chavelita” y Constantino Fuentes Valladares que fueron mis Profesores en la Educación Primaria.

A Jaime Castrejón Diez, su esposa Rubí, Miguel C. Ramírez J. Efrén Rivera V. y todos mis Profesores en la Esc. Preparatoria N° 5 actualmente la N° 4 “Pablo Neruda”.

Bueno; por última vez voy a tratar un punto que ya se volvió molesto, al menos para mí.

Cuando escribo algo de alguien, lo hago bajo mi responsabilidad, no lo hago porque me lo ordene o siquiera sugiera alguien, lo hago yo de acuerdo a como lo escucho, lo leo o me lo comentan.

No acostumbro denostar a alguien, si escribo del Gobernador de la Paz y el Orden nunca lo hago con palabras altisonantes, ni ofendiéndolo, de la ex Diputada Flor si la menciono es porque es una mujer publica, tampoco la agredo, simplemente le recuerdo que cuando solicito el apoyo de personas que creímos en ella, al final nos traicionó.

Y por último si hablo de Enrique Martini es porque el que esto escribe siempre le demostró lealtad, su molestia se hizo latente y comenzó a insultarme vía sus “amigos“ cuando escribí que no le veía posibilidades para volver a competir por la Presidencia Municipal pues ya no tenía presencia en Taxco.

Eso lo hizo enfurecer e inicio su ataque verbal por para su servidor.

Me dice “BORRACHITO” es cierto me encanta tomarme unas copas, pero jamás le he pedido que me invite una copa.

Prefiero que me digan borrachito a que me digan Ladrón.

Después se molestó porque hablé de una descortesía con una dama, y así por el estilo le molesta hasta el paso de una mosca.

Cuando lo nombraron Delegado del PRI en Guanajuato, pensé que lo habían castigado, salió de Guanajuato por diferencias con el candidato a Gobernador y porque le quiso pasar la charola a un candidato a Presidente Municipal.

Viene el relevo en el CEN del PRI, nombran a René Juárez y René se lleva a Enrique, son posiciones de Osorio Chong.

Les aseguro que con alguien se va a pelear y dejará el PRI Nacional.

De lo contrario dentro de tres años, cuando tenga 70 años de edad podrá ver realizado su sueño de ser Diputado, porque debido a su mal carácter y sus deslealtades nunca pudo ser Diputado ni Local mucho menos Federal.

Aquí en Guerrero salió peleado con Florencio Salazar, con Efrén Leyva, con Manuel Añorve, con Ángel Aguirre, al principio con René Juárez, con Rubén Figueroa y con Héctor Astudillo, aunque ahora lo va a caravanear.

En Taxco con Antelmo Alvarado, con Álvaro Burgos, Manuel Saidi, con Flor Añorve, y con Salomón Majul aunque últimamente fumó la pipa de la Paz con los dos últimos.

Cuando pase el proceso electoral y después de que tome posesión el próximo Presidente Municipal, estoy seguro se hará el aparecido para solicitar la realización de obra pública Municipal.

Si no, al tiempo.

Bueno esta es Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

