Invita López Obrador a los ciudadanos a sumarse a su campaña

27-04-2018

Torreón, Coah. (Notimex).- El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió sumarse a su campaña como lo han hecho otros más, como una respuesta a la guerra sucia en su contra.

En entrevista posterior al mitin realizado en Torreón, López Obrador destacó y agradeció al científico Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano en ir al espacio, quien se manifestó a favor de sus propuestas para llegar a la Presidencia de la República.

“Neri Vela, el único astronauta mexicano científico doctor en ingeniería, se manifestó en favor de mi candidatura y habló también de la inmoralidad de la guerra sucia, estamos hablando de un hombre que tiene mucho prestigio en el medio científico y que también es un buen ciudadano”, señaló.

“Estoy seguro que, así como él, se van a manifestar muchos otros ciudadanos porque los del PRI, los del PAN, se pusieron de acuerdo para hacer esa campaña en contra de nosotros, una guerra sucia”, subrayó.

Indicó que esta campaña en su contra se intensificará en los siguientes días, sin embargo, esta no les funcionará.

“Yo creo que no les va funcionar, van a tener que cambiar de estrategia porque entre más me golpean más crecemos, entre más me golpean más digno me siento y más crecemos. Ya falta muy poco, faltan dos meses, vamos a triunfar, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, subrayó.

Este día, como parte del mitin en esta ciudad, López Obrador reiteró sus propuestas de campaña en favor de la actividad productiva en la región Laguna de Coahuila.

Además de sus programas, de llegar a la Presidencia, en favor de los jóvenes de quien dijo se mejorará la educación que reciban, así como las oportunidades de trabajo.

“Van a funcionar los servicios de salud, a mejorar la infraestructura en caminos, agua y drenaje. Se va a hacer un programa integral para la Laguna, yo voy a regresar en un periodo cuando sea ya presidente electo”, añadió.

Comments

comments